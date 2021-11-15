Россия выведет на мировой рынок 50 новых образцов вооружения для всех видов войск

Дубай, 15 ноября. Рособоронэкспорт планирует в ближайшие годы вывести на мировой рынок порядка 50 новых образцов отечественного вооружения, заявил глава госкомпании Александр Михеев на выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах.

По его словам, достичь цели Рособоронэкспорт надеется до 2028 года. За это время Россия представит свыше 20 образцов авиационной техники и 10 систем противовоздушной обороны.

«Рособоронэкспорт планирует вывести на рынок почти 50 новых образцов для всех видов вооруженных сил и родов войск», — сказал Михеев.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что российские представители уже обсудили с внешними заказчиками вопрос поставки новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate. По его словам, в настоящее время формируются предложения по облику самолета для иностранных организаций.