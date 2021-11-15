Депутат Рады Киселевский возмутился хамству посла Евросоюза при обсуждении законов

Киев, 15 ноября. Замглавы экономического комитета Верховной рады Дмитрий Киселевский рассказал о возмутительном поведении европейского посла. По словам парламентария, представитель ЕС стал хамить во время рассмотрения одного из законопроектов.

Депутат прокомментировал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Документ был подписан в 2017 году и представляет собой договор между Евросоюзом и государством, которое не входит в состав объединения. Киселевский в беседе с UBR.ua указал на невыгодность соглашения и сообщил о спорном поведении посла.

«Еще один интересный момент — публичные закупки: посол ЕС разрешает себе, не побоюсь этого слова, делать достаточно хамские заявления насчет того, что Украина должна забыть о законопроекте о локализации. Извините, но я считаю, что народные депутаты сами решат, о чем им нужно забывать, а о чем помнить», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Национальная служба новостей опубликовала результаты опроса на Украине. У жителей поинтересовались, проголосовали бы они за присоединение страны к Евросоюзу. «За» выступили 62% респондентов. Однако политолог Ростислав Ищенко уверен, Киев не сможет стать частью ЕС.