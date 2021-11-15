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Россия поставит первый полк ЗРК С-400 в Индию до конца 2021 года
Армия
Россия поставит первый полк ЗРК С-400 в Индию до конца 2021 года
Федеральное агентство новостей

Дубай, 15 ноября. Первый полковой комплект российских зенитно-ракетных систем С-400 будет передан Индии до конца 2021 года. Об этом сообщил гендиректор АО «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев.

Глава компании поделился такой информацией во время авиасалона Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Он отметил, что отгрузка систем началась с опережением графика, а индийские операторы комплексов уже прошли обучение и вернулись на родину.

«Все имущество первого полкового комплекта в Индию будет поставлено в конце 2021 года. Сразу после Нового года наши специалисты прибудут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации», — заявил Михеев.

Ранее о начале поставок ЗРС С-400 индийской стороне объявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он также подтвердил, что Россия поставит комплексы заказчику до конца текущего года, передает телеканал «360».

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