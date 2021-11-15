ОАЭ не рассматривают Авраамский договор как решение арабо-израильского конфликта

Абу-Даби, 15 ноября. Государственный министр и помощник главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа Аль Маррар заявил, что Авраамский договор, нормализующий отношения с Тель-Авивом, не является альтернативой для решения арабо-израильского конфликта, который должен быть улажен только между двумя сторонами — Палестиной и Израилем.
Маррар отметил значимость нормализации отношений ОАЭ с еврейским государством, но сказал, что заключенные соглашения не предполагали изменения позиции Эмиратов по данному вопросу и не решат старые противоречия. Министр указал на то, что Авраамский договор подразумевает установление связей с Израилем, а не действия против какой-либо стороны, и подчеркнул приверженность Абу-Даби реализации плана о двух государствах с Восточным Иерусалимом в качестве столицы независимой Палестины. Чиновник заявил, что требование Эмиратов — прекращение напряженности и создание прочного мира, который сможет обеспечить стабильность и окончательно разрешит все противоречия.
The Arab-Israeli conflict can only be solved by the two sides working together to reach a peaceful solution, and the Abraham Accords should not be considered as a substitute to the process, a UAE minister said on Sunday. https://t.co/8waGJVBSl1— Imtiaz Wazir (@ImtiazWazir20) November 14, 2021
По словам чиновника, с подписанием мирного соглашения с Израилем Абу-Даби получил возможность внести свой вклад в процесс урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, что пойдет на пользу всем его государствам. Внешняя политика ОАЭ не претерпит изменений и будет по-прежнему сосредоточена на установлении добрососедских отношений в регионе, диалоге по снижению напряженности и поиске выхода из нынешних кризисов на благо всеобщего развития.
Министр заявил, что ОАЭ «не верят в использование силы в качестве инструмента внешней политики и не приемлют вмешательства во внутренние дела каких-либо стран». Как указал чиновник, его государство «всегда было частью международных коалиций, занимающихся разрешением конфликтов».
Война во имя мира
Стоит отметить, что последнее заявление звучит довольно двусмысленно: Эмираты почти с самого начала гражданской войны в Йемене вступили в военный союз во главе с Саудовской Аравией и некоторое время принимали активное участие в операциях против повстанцев-хуситов. Впоследствии Абу-Даби вывел свой контингент, но продолжил оказывать материальную и дипломатическую поддержку йеменскому правительству и армии.
Yemeni forces backed by the United Arab Emirates announced they were redeploying from around Yemen's main port in the west, with no advanced notice.https://t.co/jd28pblxUm— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 14, 2021
Поскольку ОАЭ действовали по просьбе официально признанных властей республики, назвать это вмешательством сложно. Однако можно ли считать «разрешением конфликта» авиационные и наземные кампании, ставшие причиной гибели десятков тысяч мирных жителей, — довольно спорный вопрос.
Авраамский договор
Израильско-эмиратский мирный договор, названный Авраамским, был подписан в прошлом году при активном посредничестве США. Таким образом ОАЭ официально признали еврейское государство, что противоречило условиям арабского консенсуса. Эмираты не являлись участниками подписания Хартумской резолюции в 1967 году (на тот момент ОАЭ как государство не существовали), но изначально выражали солидарность с ее принципом «трех нет»: «нет миру с Израилем, никакого признания Израиля и никаких переговоров с ним».
Important news: The UAE, Israel, Bahrain, and the United States have conducted their first joint military drill in the Red Sea. ????????????????????????????????— American Jewish Committee (@AJCGlobal) November 11, 2021
The Abraham Accords are key to maintaining and strengthening peace and stability in the region.https://t.co/amuq23NkTM
Впоследствии, наряду с другими странами, Абу-Даби склонился к решению конфликта путем создания «двух государств для двух народов», однако от этого подхода отказывался сам Тель-Авив, не желая покинуть занятые им районы Западного берега реки Иордан. Несмотря на бойкот, объявленный Израилю большинством мусульманских стран, и формальное отсутствие дипломатических отношений, ОАЭ втайне продолжали сотрудничать с Израилем во многих областях, в том числе военных.
С заключением мирного соглашения Абу-Даби и Тель-Авив договорились об обмене дипломатическими миссиями и официально установили торговые, туристические и деловые связи. Впоследствии к Авраамскому договору примкнули Бахрейн, Судан и Марокко. В настоящее время данный вопрос рассматривают и другие арабские государства.
Saudi Arabia close to joining Abraham Accords with Israel, UAEhttps://t.co/UbvivQffPb— American Overwatch (@AmericanOverwa1) November 7, 2021
В свою очередь, палестинцы назвали примирение с Израилем предательством, не принимая во внимание тот факт, что один из пунктов соглашения предполагал частичную приостановку аннексии Тель-Авивом Западного берега. Вряд ли в сложившихся обстоятельствах данное требование может привести к значимым последствиям во благо Палестины, однако этот шаг Эмиратов выглядит куда более действенной попыткой изменить ситуацию, нежели бойкот, которому власти еврейского государства особого значения не придавали.