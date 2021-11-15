Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 11:21
11:20
Происшествия
Пассажиры устроили массовую драку с мигрантами в вагоне поезда на МЦК
11:20
Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля
11:19
Весь мир
Власти Колумбии объявили врагом Иран и схватили одного из лидеров «Второй Маркеталии» FARC
11:17
Общество
Невролог Овдиенко предупредила об опасности острых приправ для пациентов с коронавирусом
11:14
Армия
NI: российские «Цирконы» превратят черноморские походы ВМС США в кошмар
11:14
Политика
Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
11:13
Общество
Очередной виток реформы: в Перми резко повышают стоимость проезда
11:12
Политика
Лукашенко выступил против конфликта на границе Белоруссии
11:12
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы
11:08
Происшествия
Десять постояльцев гостиницы на Лазурном берегу Франции пострадали при пожаре
Все новости

ОАЭ не рассматривают Авраамский договор как решение арабо-израильского конфликта
Весь мир
ОАЭ не рассматривают Авраамский договор как решение арабо-израильского конфликта
Global Look Press  /  Ayman Ameen/Keystone Press Agency

Абу-Даби, 15 ноября. Государственный министр и помощник главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа Аль Маррар заявил, что Авраамский договор, нормализующий отношения с Тель-Авивом, не является альтернативой для решения арабо-израильского конфликта, который должен быть улажен только между двумя сторонами — Палестиной и Израилем.

Маррар отметил значимость нормализации отношений ОАЭ с еврейским государством, но сказал, что заключенные соглашения не предполагали изменения позиции Эмиратов по данному вопросу и не решат старые противоречия. Министр указал на то, что Авраамский договор подразумевает установление связей с Израилем, а не действия против какой-либо стороны, и подчеркнул приверженность Абу-Даби реализации плана о двух государствах с Восточным Иерусалимом в качестве столицы независимой Палестины. Чиновник заявил, что требование Эмиратов — прекращение напряженности и создание прочного мира, который сможет обеспечить стабильность и окончательно разрешит все противоречия.

По словам чиновника, с подписанием мирного соглашения с Израилем Абу-Даби получил возможность внести свой вклад в процесс урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, что пойдет на пользу всем его государствам. Внешняя политика ОАЭ не претерпит изменений и будет по-прежнему сосредоточена на установлении добрососедских отношений в регионе, диалоге по снижению напряженности и поиске выхода из нынешних кризисов на благо всеобщего развития.

Министр заявил, что ОАЭ «не верят в использование силы в качестве инструмента внешней политики и не приемлют вмешательства во внутренние дела каких-либо стран». Как указал чиновник, его государство «всегда было частью международных коалиций, занимающихся разрешением конфликтов».

Война во имя мира

Стоит отметить, что последнее заявление звучит довольно двусмысленно: Эмираты почти с самого начала гражданской войны в Йемене вступили в военный союз во главе с Саудовской Аравией и некоторое время принимали активное участие в операциях против повстанцев-хуситов. Впоследствии Абу-Даби вывел свой контингент, но продолжил оказывать материальную и дипломатическую поддержку йеменскому правительству и армии.

Поскольку ОАЭ действовали по просьбе официально признанных властей республики, назвать это вмешательством сложно. Однако можно ли считать «разрешением конфликта» авиационные и наземные кампании, ставшие причиной гибели десятков тысяч мирных жителей, — довольно спорный вопрос.

Авраамский договор

Израильско-эмиратский мирный договор, названный Авраамским, был подписан в прошлом году при активном посредничестве США. Таким образом ОАЭ официально признали еврейское государство, что противоречило условиям арабского консенсуса. Эмираты не являлись участниками подписания Хартумской резолюции в 1967 году (на тот момент ОАЭ как государство не существовали), но изначально выражали солидарность с ее принципом «трех нет»: «нет миру с Израилем, никакого признания Израиля и никаких переговоров с ним».

Впоследствии, наряду с другими странами, Абу-Даби склонился к решению конфликта путем создания «двух государств для двух народов», однако от этого подхода отказывался сам Тель-Авив, не желая покинуть занятые им районы Западного берега реки Иордан. Несмотря на бойкот, объявленный Израилю большинством мусульманских стран, и формальное отсутствие дипломатических отношений, ОАЭ втайне продолжали сотрудничать с Израилем во многих областях, в том числе военных.

ОАЭ не рассматривают Авраамский договор как решение арабо-израильского конфликта
Федеральное агентство новостей /

С заключением мирного соглашения Абу-Даби и Тель-Авив договорились об обмене дипломатическими миссиями и официально установили торговые, туристические и деловые связи. Впоследствии к Авраамскому договору примкнули Бахрейн, Судан и Марокко. В настоящее время данный вопрос рассматривают и другие арабские государства.

В свою очередь, палестинцы назвали примирение с Израилем предательством, не принимая во внимание тот факт, что один из пунктов соглашения предполагал частичную приостановку аннексии Тель-Авивом Западного берега. Вряд ли в сложившихся обстоятельствах данное требование может привести к значимым последствиям во благо Палестины, однако этот шаг Эмиратов выглядит куда более действенной попыткой изменить ситуацию, нежели бойкот, которому власти еврейского государства особого значения не придавали.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ОАЭ не рассматривают Авраамский договор как решение арабо-израильского конфликта
израиль оаэ палестина авраамский договор
Комментировать