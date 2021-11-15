ОАЭ не рассматривают Авраамский договор как решение арабо-израильского конфликта

Абу-Даби, 15 ноября. Государственный министр и помощник главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа Аль Маррар заявил, что Авраамский договор, нормализующий отношения с Тель-Авивом, не является альтернативой для решения арабо-израильского конфликта, который должен быть улажен только между двумя сторонами — Палестиной и Израилем.

Маррар отметил значимость нормализации отношений ОАЭ с еврейским государством, но сказал, что заключенные соглашения не предполагали изменения позиции Эмиратов по данному вопросу и не решат старые противоречия. Министр указал на то, что Авраамский договор подразумевает установление связей с Израилем, а не действия против какой-либо стороны, и подчеркнул приверженность Абу-Даби реализации плана о двух государствах с Восточным Иерусалимом в качестве столицы независимой Палестины. Чиновник заявил, что требование Эмиратов — прекращение напряженности и создание прочного мира, который сможет обеспечить стабильность и окончательно разрешит все противоречия.

The Arab-Israeli conflict can only be solved by the two sides working together to reach a peaceful solution, and the Abraham Accords should not be considered as a substitute to the process, a UAE minister said on Sunday. https://t.co/8waGJVBSl1 — Imtiaz Wazir (@ImtiazWazir20) November 14, 2021

По словам чиновника, с подписанием мирного соглашения с Израилем Абу-Даби получил возможность внести свой вклад в процесс урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке, что пойдет на пользу всем его государствам. Внешняя политика ОАЭ не претерпит изменений и будет по-прежнему сосредоточена на установлении добрососедских отношений в регионе, диалоге по снижению напряженности и поиске выхода из нынешних кризисов на благо всеобщего развития.

Министр заявил, что ОАЭ «не верят в использование силы в качестве инструмента внешней политики и не приемлют вмешательства во внутренние дела каких-либо стран». Как указал чиновник, его государство «всегда было частью международных коалиций, занимающихся разрешением конфликтов».

Война во имя мира

Стоит отметить, что последнее заявление звучит довольно двусмысленно: Эмираты почти с самого начала гражданской войны в Йемене вступили в военный союз во главе с Саудовской Аравией и некоторое время принимали активное участие в операциях против повстанцев-хуситов. Впоследствии Абу-Даби вывел свой контингент, но продолжил оказывать материальную и дипломатическую поддержку йеменскому правительству и армии.

Yemeni forces backed by the United Arab Emirates announced they were redeploying from around Yemen's main port in the west, with no advanced notice.https://t.co/jd28pblxUm — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 14, 2021

Поскольку ОАЭ действовали по просьбе официально признанных властей республики, назвать это вмешательством сложно. Однако можно ли считать «разрешением конфликта» авиационные и наземные кампании, ставшие причиной гибели десятков тысяч мирных жителей, — довольно спорный вопрос.

Авраамский договор

Израильско-эмиратский мирный договор, названный Авраамским, был подписан в прошлом году при активном посредничестве США. Таким образом ОАЭ официально признали еврейское государство, что противоречило условиям арабского консенсуса. Эмираты не являлись участниками подписания Хартумской резолюции в 1967 году (на тот момент ОАЭ как государство не существовали), но изначально выражали солидарность с ее принципом «трех нет»: «нет миру с Израилем, никакого признания Израиля и никаких переговоров с ним».

Important news: The UAE, Israel, Bahrain, and the United States have conducted their first joint military drill in the Red Sea. ????????????????????????????????



The Abraham Accords are key to maintaining and strengthening peace and stability in the region.https://t.co/amuq23NkTM — American Jewish Committee (@AJCGlobal) November 11, 2021

Впоследствии, наряду с другими странами, Абу-Даби склонился к решению конфликта путем создания «двух государств для двух народов», однако от этого подхода отказывался сам Тель-Авив, не желая покинуть занятые им районы Западного берега реки Иордан. Несмотря на бойкот, объявленный Израилю большинством мусульманских стран, и формальное отсутствие дипломатических отношений, ОАЭ втайне продолжали сотрудничать с Израилем во многих областях, в том числе военных.

Федеральное агентство новостей /

С заключением мирного соглашения Абу-Даби и Тель-Авив договорились об обмене дипломатическими миссиями и официально установили торговые, туристические и деловые связи. Впоследствии к Авраамскому договору примкнули Бахрейн, Судан и Марокко. В настоящее время данный вопрос рассматривают и другие арабские государства.

Saudi Arabia close to joining Abraham Accords with Israel, UAEhttps://t.co/UbvivQffPb — American Overwatch (@AmericanOverwa1) November 7, 2021

В свою очередь, палестинцы назвали примирение с Израилем предательством, не принимая во внимание тот факт, что один из пунктов соглашения предполагал частичную приостановку аннексии Тель-Авивом Западного берега. Вряд ли в сложившихся обстоятельствах данное требование может привести к значимым последствиям во благо Палестины, однако этот шаг Эмиратов выглядит куда более действенной попыткой изменить ситуацию, нежели бойкот, которому власти еврейского государства особого значения не придавали.