Соседов язвительно высказался о номере Шуры в шоу «Суперстар. Возвращение»

Москва, 15 ноября. Певец Шура перепел хит звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой «Белый снег» в рамках шоу «Суперстар. Возвращение». Жюри понравилось исполнение, но только критику Сергею Соседову было что сказать в адрес артиста.

После выступления Шура рассказал, что на самом деле первым исполнителем «Белого снега» был он. Примадонна, услышав композицию, влюбилась в песню и взяла ее в репертуар, добавил артист.

Большинство членов жюри положительно оценили выступление 46-летнего певца. И лишь Соседову показалось, что Шура не привнес в композицию ничего нового.

«Было много подражаний Алле Пугачевой. Но в целом достойно. Песня вокально сложная. В целом, ты справился», — язвительно прокомментировал выступление Шуры Соседов.

Недавно стали распространяться слухи о новом онкологическом заболевании артиста. Шура опроверг эти домыслы. Однако масла в огонь добавило сообщение, что артист купил себе место на кладбище и белый гроб. Эпатажный исполнитель даже в беседе с журналистами призвал не лить слезы на его похоронах.