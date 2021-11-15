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Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
Политика
Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Запад может использовать миграционный кризис как повод для возобновления протестных выступлений в Белоруссии и военных действий в Донбассе. Об этом в беседе с ФАН сказал политолог Максим Жаров.

В вопросе миграционного кризиса европейские страны одна за одной начинают высказывать слова поддержки именно польской стороне. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в разговоре со своим польским коллегой Збигневом Рау заявил, что Прага по первому же запросу готова прийти Варшаве на помощь. Однако такое единение европейцы демонстрируют неспроста.

«Миграционный кризис на границах Белоруссии и Польши, в котором [Александр] Лукашенко участвует в качестве ведомого лица, цементирует Евросоюз на антироссийской основе. Фактически это одна из тех целей, которой добиваются американцы — истинные организаторы этого кризиса», — объяснил политолог.

Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

Он обратил внимание, что заявление МИД Чехии о помощи Польше последовало сразу после того, как Вашингтон публично поддержал Варшаву. По мнению политолога, американцы дали открытую команду. Теперь все зависимые от них европейские страны теперь будут клясться в верности Польше. 

«Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления военных действий в Донбассе и протестных выступлений против Лукашенко в Белоруссии во время конституционного референдума в феврале. Поэтому в интересах как России, так и Белоруссии как можно скорее этот кризис прекратить», — заключил Жаров.

Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что Великобритания заинтересована в развитии конфликта на восточных границах Евросоюза не меньше, чем США. Поскольку с его помощью англичане хотят вновь заявить о себе на мировой арене, вернувшись в пул мировых держав, чтобы на равных говорить с США, Россией и Китаем. 

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Все новости / Политика / Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
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