Экс-супруга Шаляпина назвала деградацией участие Бузовой в постановке МХАТа

Москва, 15 ноября. Известная предпринимательница Лариса Копенкина жестко раскритиковала Московский художественный академический театр имени Максима Горького (МХАТ) за постановку с участием поющей ведущей Ольги Бузовой.

Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина не понимает кумиров современной молодежи. По ее мнению, решение классического театра пригласить на свою сцену Бузову является настоящей катастрофой. Об этом она заявила в эфире программы «Звезды сошлись».

«Для меня это катастрофа. Мы молодежь на чем воспитываем? Мы деградируем. У нас героем стала Оля Бузова. Работать и учиться никто из молодежи не хочет. Им только Оля Бузова и Моргенштерн интересны. Ребята, это катастрофа. Об этом надо говорить», — заявила артистка.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вместе с Копенкиной звезду телестройки «Дом-2» недолюбливает и известный сатирик Аркадий Инин. По его мнению, в российском медийном пространстве есть только один человек, которого можно считать хуже Бузовой.

«Я скажу кратко. Хуже Оли Бузовой только Ксения Собчак», — подчеркнул гость студии НТВ.

Ранее участие поющей ведущей в спектакле МХАТа прокомментировала известная российская актриса Елена Проклова. Звезда «Мимино» считает, что гонорар, который Бузова получила за спектакль «Чудесный грузин», является настоящим оскорблением для артистов театра.