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Разгневанный фанат потребовал от жены Кудряшова вернуть деньги за неудачную ставку

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 10:05
Спорт
Разгневанный фанат потребовал от жены Кудряшова вернуть деньги за неудачную ставку
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 15 ноября. Супруга защитника сборной России Федора Кудряшова Анастасия заявила, что один из болельщиков, недовольный итогом отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Хорватии, написал ей с требованием вернуть деньги за неудачную ставку.

Судя по скрину, размещенному девушкой в Instagram Stories, разгневанный фанат потребовал у Кудряшова, забившего автогол в конце матча против команды Хорватии, вернуть 1,5 тысячи рублей.

Разгневанный фанат потребовал от жены Кудряшова вернуть деньги за неудачную ставку
Prt Scr instagram.com / @nastya.kudryashova

«Здравствуйте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги! Объясню вкратце, из-за него у меня не зашла ставка на 1,5 тысячи рублей. Пусть мне переведет, у него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть», — написал фанат.

Супруга футболиста не растерялась и попросила болельщика прислать номер карты, куда можно перевести потраченные деньги, передает RT.

Матч Хорватия — Россия завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Автогол Кудряшов забил на 81-й минуте.

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футбол кудряшов сборная россии автогол
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