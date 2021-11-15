Разгневанный фанат потребовал от жены Кудряшова вернуть деньги за неудачную ставку

Москва, 15 ноября. Супруга защитника сборной России Федора Кудряшова Анастасия заявила, что один из болельщиков, недовольный итогом отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Хорватии, написал ей с требованием вернуть деньги за неудачную ставку.

Судя по скрину, размещенному девушкой в Instagram Stories, разгневанный фанат потребовал у Кудряшова, забившего автогол в конце матча против команды Хорватии, вернуть 1,5 тысячи рублей.

Prt Scr instagram.com / @nastya.kudryashova

«Здравствуйте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги! Объясню вкратце, из-за него у меня не зашла ставка на 1,5 тысячи рублей. Пусть мне переведет, у него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть», — написал фанат.

Супруга футболиста не растерялась и попросила болельщика прислать номер карты, куда можно перевести потраченные деньги, передает RT.

Матч Хорватия — Россия завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Автогол Кудряшов забил на 81-й минуте.