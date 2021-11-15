Платежная система Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона с 1 апреля

Москва, 15 ноября. Международная платежная система Visa готова с 1 апреля 2022 года отменить комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона, передает газета «Коммерсантъ».

В настоящий момент российские банки платят интерчейндж в размере 3 рублей, а также комиссию платежной системе в 10 центов и 0,05% за переводы по России. При этом сами кредитно-финансовые организации, как правило, берут со своих клиентов не менее 1% от суммы перевода.

Как пояснили «Ъ» в платежной системе, расширение использования сервиса переводов с карты на карту является одним из ключевых направлений развития бизнеса в РФ. Для его успешного продвижения необходимо «введение такой тарифной политики, которая отвечает рыночным реалиям».

Государственная дума ранее одобрила принятие закона, который позволит россиянам проводить операции с большим объемом наличных без идентификации. Теперь лимит на размен и обмен денег увеличат до 40 тысяч рублей.