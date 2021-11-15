Новейшая система стратегической ПРО С-550 поступит в ВКС РФ до 2025 года

Дубай, 15 ноября. Новейшая российская система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена в Воздушно-космические силы России до 2025 года, сообщают СМИ.

Такой информацией поделился с ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству, в ходе авиасалона Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о поставке комплексов в ВС РФ.

«С-550 уже создана в "железе". Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы РФ. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года», — сообщил источник.

По его словам, первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. Журналисты подчеркнули, что они не располагают официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что российская система С-550 может стать первым в мире комплексом противокосмической обороны. Также глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о поручении президента Владимира Путина по разработке этой ракетной системы, передает телеканал «360».