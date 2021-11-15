Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 11:20
11:19
Весь мир
Власти Колумбии объявили врагом Иран и схватили одного из лидеров «Второй Маркеталии» FARC
11:17
Общество
Невролог Овдиенко предупредила об опасности острых приправ для пациентов с коронавирусом
11:14
Армия
NI: российские «Цирконы» превратят черноморские походы ВМС США в кошмар
11:14
Политика
Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
11:13
Общество
Очередной виток реформы: в Перми резко повышают стоимость проезда
11:12
Политика
Лукашенко выступил против конфликта на границе Белоруссии
11:12
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы
11:08
Происшествия
Десять постояльцев гостиницы на Лазурном берегу Франции пострадали при пожаре
11:07
Общество
Минздрав Новосибирской области прокомментировал гибель шестилетнего мальчика со СМА
11:05
Происшествия
В Липецке возбудили дело о нарушении промышленной безопасности после пожара на заводе
Все новости

Новейшая система стратегической ПРО С-550 поступит в ВКС РФ до 2025 года

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 09:59
Армия
Новейшая система стратегической ПРО С-550 поступит в ВКС РФ до 2025 года
Федеральное агентство новостей

Дубай, 15 ноября. Новейшая российская система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена в Воздушно-космические силы России до 2025 года, сообщают СМИ.

Такой информацией поделился с ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству, в ходе авиасалона Dubai Airshow 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Таким образом он прокомментировал недавнее заявление министра обороны России Сергея Шойгу о поставке комплексов в ВС РФ.

«С-550 уже создана в "железе". Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы РФ. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года», — сообщил источник.

По его словам, первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. Журналисты подчеркнули, что они не располагают официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что российская система С-550 может стать первым в мире комплексом противокосмической обороны. Также глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о поручении президента Владимира Путина по разработке этой ракетной системы, передает телеканал «360».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Новейшая система стратегической ПРО С-550 поступит в ВКС РФ до 2025 года
россия вкс рф про с-550
Комментировать