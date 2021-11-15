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Новая партия «Сапсанов» проходит сертификационные испытания на Октябрьской магистрали
Общество
Новая партия «Сапсанов» проходит сертификационные испытания на Октябрьской магистрали
Пресс-служба РЖД

Москва, 15 ноября. «Сапсаны» из новой третьей партии проходят сертификационные испытания на Октябрьской магистрали, рассказали в пресс-службе РЖД.

В частности, специалисты проводят проверку тормозной системы в разных режимах, а также исправность программного обеспечения. Работы ведутся на перегоне Окуловка — Мстинский мост Октябрьской магистрали.

Новая партия «Сапсанов» проходит сертификационные испытания на Октябрьской магистрали
Пресс-служба РЖД /

Как сообщили в пресс-службе, перед тем, как новые «Сапсаны» выйдут на линию, им предстоит пройти еще целый ряд тестов. Среди них — проверка работы системы информирования, климатической установки и иного сервисного оборудования.

«Ориентировочно сертификационные испытания завершатся весной следующего года», — подчеркнули в РЖД.

Как стало известно ранее, в России начались испытания поезда «Ласточка» с автопилотом. Об этом рассказал заместитель директора РЖД Дмитрий Пегов.

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россия сапсан испытания новая партия
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