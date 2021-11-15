Публицист Анпилогов рассказал, для чего нужен комплекс ПРО С-550 и как он закроет небо над РФ

Новый комплекс мобильной российской системы противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлен на вооружение в российскую армию до 2025 года. Об этом в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021 сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

Что из себя представляет этот новый российский комплекс и как он может поменять расклад сил в глобальном противостоянии ядерных держав?

Готов «в железе»

«С-550 уже создана в «железе». Речь идет о системе стратегической ПРО. Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы РФ. Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года», — так описал состояние работ по новому комплексу ПРО источник информационного агентства ТАСС.

Впервые аббревиатура С-550 прозвучала 9 ноября в ходе селекторного совещания в российском Минобороны. Тогда Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе ноябрьских совещаний в Сочи с руководством ведомства и предприятий оборонно-промышленного комплекса сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы РФ систем ПВО-ПРО, а именно — комплексов С-350, С-500 и С-550.

Prt Scr youtube.com / Минобороны России

Первые два комплекса — это системы ПВО, причем С-500 уже считается «переходным», сочетающим в своих возможностях как классическую ПВО, так и ПРО ближнего радиуса действия. А вот о третьем комплексе, С-550, неизвестно практически ничего.

Одна из точек зрения — это то, что С-550 представляет собой вариант комплекса С-500, в котором за счет применения иных ракет усилены возможности именно противоракетной обороны. В частности, именно так был модифицирован комплекс С-350, который был создан для замены С-300ПС на основе нового С-400. В С-350 по сравнению с С-400 был уменьшен радиус действия в пользу увеличенного боекомплекта, а также снижена стоимость единичного выстрела.

В этом случае логика названия С-550 тоже понятна: если С-350 — это «чуть меньше, чем С-400», то С-550 — это «чуть больше, чем С-500». Тогда в составе С-550, исходя из задач обеспечения ПРО, должно быть меньше ракет, но они должны обладать большей дальностью и скоростью, чтобы обеспечивать перехват быстролетящих головных частей баллистических ракет.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Частично такая логика подтверждается и источником ТАСС, который заявил, что в С-550 «будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой». Использование гиперзвуковой ракеты однозначно повысит стоимость единичного выстрела и ориентирует комплекс на борьбу со сложными, быстрыми и маневрирующими целями. Такими ракетами сбивать обычные БПЛА или фронтовые штурмовики будет крайне дорого. А вот для борьбы с новым поколением маневрирующих гиперзвуковых боевых блоков, которые активно разрабатываются в США, нужна именно такая ракета.

Название из прошлого

Впрочем, есть и другой вариант генезиса названия С-550. Под таким наименованием в СССР в период 1981–1988 годов разрабатывался перспективный комплекс ПРО. Разработкой системы ПРО С-550 занималось московское ЦКБ «Алмаз».

Пресс-служба Балтийского флота /

Комплекс С-550, как и еще две похожие разработки — система ПРО ближнего перехвата С-375 и проект системы ПРО С-225 для защиты стратегически значимых объектов страны, разрабатывался в СССР за пределами подписанного с США в 1972 году договора о ПРО. Все дело в том, что комплексы С-550, С-375 и С-225 изначально проектировались с возможностью мобильного размещения, что было прямо запрещено в указанном договоре.

Конечно, на прямое нарушение документа в СССР не пошли — все эти комплексы испытывались исключительно в стационарном исполнении. Однако все конструкторские решения позволяли поставить их «на колеса» с минимальными переделками.

Согласно открытым источникам, после подписания соглашений, достигнутых в ходе встречи генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Рейкьявике в октябре 1986 года, работы над С-550 и другими перспективными комплексами ПРО были прекращены — по требованию американской стороны. В ответном слове США пообещали свернуть работы над собственной системой «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ). Оборудование опытного образца огневого комплекса системы С-550 было демонтировано после 1992 года, а задел, созданный в результате работы над проектом — уничтожен.

wikipedia.org / White House Photographic Collection / Public Domain

Однако разрабатываемый тогда С-550 по описанию достаточно похож на то, что сейчас фигурирует под тем же индексом. Так что не исключено, что отнюдь не все советские наработки были уничтожены в 1992 году. Возможно, они были положены в основу нового проекта. Ведь ровно в такой же ситуации, как черт из табакерки, возникла и российская программа гиперзвукового оружия, хотя советские наработки по гиперзвуку считались еще в начале 2000-х годов безвозвратно утерянными.

Что поменяет С-550?

В настоящий момент времени мобильные комплексы ПРО уже не регулируются договором о ПРО. В 2001 году США объявили о выходе из него, а в 2002 году договор по ПРО, согласно установленной процедуре, прекратил свою работу.

Фактическим итогом такого одностороннего разрушения со стороны США системы коллективной безопасности стало развитие гиперзвукового оружия, в частности — гиперзвуковых управляемых боевых блоков (УББ), таких как российская система «Авангард».

Минобороны РФ /

Для борьбы с УББ классические средства ПРО неэффективны: их скорость и маневренность недостаточны для уверенного перехвата боевого блока. А вот гиперзвуковая противоракета вполне может с этим справиться — ведь ее собственная скорость и маневренность сравнимы с таковой у УББ — и даже превосходят их.

Конечно, такая ракета, как уже было сказано, — очень дорогое удовольствие. Поэтому мобильность комплекса ПРО в этом случае оправдана: он сам становится приоритетной целью для первого, обезоруживающего удара. В том же случае, если местоположение пусковой установки гиперзвуковых ракет ПРО противнику неизвестно, то смысл в первом ударе пропадает: он просто не достигнет цели гарантированного уничтожения сил ПРО и ядерных ракет.

Так что к 2025 году у России должно появится грозное оружие, которое обесценит планы любого «превентивного» ракетно-ядерного удара по нашей стране.