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Полностью отказаться от удаленки после пандемии планируют 27% компаний в России
Общество
Полностью отказаться от удаленки после пандемии планируют 27% компаний в России
pexels.com  /  Edmond Dantès

Москва, 15 ноября. Свыше четверти российских компаний планируют полностью отказаться от дистанционного режима работы после завершения пандемии. Опрос провели аналитики сервиса «Работа.ру».

Участниками исследования стали 1000 представителей организаций из всех российских регионов. Вернуть возможность работы в офисе намерены 48% опрошенных работодателей. Примерно 14% представителей учреждений частично откажутся от удаленного режима. Каждый пятый респондент планирует разработать гибридный график после завершения пандемии.

«Из тех, кто планирует вернуть на работу в офисе всех сотрудников, 27% опрошенных представителей бизнеса намерены полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников», — отмечается в опросе.

Как сообщалось ранее, общеобразовательные учреждения не планируют переводить на дистанционный формат. Об этом рассказали в Минпросвещения России.

Большинство опрошенных россиян ранее одобрили идею сокращения рабочего дня зимой. Выяснилось, что 60% респондентов поддерживают эту идею, пишет «Ридус».

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