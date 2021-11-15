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Внебрачный сын Игоря Крутого впервые стал отцом
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Игоря Крутого впервые стал отцом
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 ноября. Внебрачный сын композитора Игоря Крутого Яков впервые стал отцом. Он опубликовал фотографию с возлюбленной и новорожденным сыном на своей странице в Instagram.

Сын Крутого пока не раскрыл имя малыша. Под черно-белой фотографией он указал лишь дату рождения первенца. Внук Крутого родился 14 ноября.

В публикации содержатся две фотографии. На первом снимке запечатлена стопа новорожденного ребенка, а на второй — сын Крутого вместе с супругой, держащей на руках малыша. Интернет-пользователи поздравили новоиспеченных родителей с прибавлением в семействе.

О внебрачном сыне Крутого стало известно не так давно. Молодой человек родился в отношениях композитора с возлюбленной Ириной. Семья распалась, а брак так и не был официально оформлен. Приемным отцом мальчика является Сергей Мирошников, который с младенчества воспитывал сына, не зная, что он неродной. Как только Яков узнал о звездном родителе, он оборвал все связи с другим отцом. Вот уже больше года мужчина не общается с Мирошниковым.

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