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Политолог Киреев: Британии выгодно провоцировать конфликт на востоке Европы
Политика
Политолог Киреев: Британии выгодно провоцировать конфликт на востоке Европы
Федеральное агентство новостей  / 

Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Россия якобы «тщательно спланировала кризис» с мигрантами на белорусско-польской границе и теперь «несет здесь четкую ответственность», нацелено на эскалацию конфликта в Восточной Европе. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

По мнению политолога, в словах британского политика прослеживается собственная логика по эскалации конфликта в Восточной Европе, на границе Евросоюза. Великобритания, хоть и вышла из ЕС, но по-прежнему хочет оказывать влияние в регионе, уверен Киреев. Однако для того, чтобы иметь рычаги влияния, нужен управляемый конфликт, точнее — серия конфликтов. Поэтому союзники, в числе которых выступает в первую очередь Польша — традиционный союзник англо-саксов, поддерживают напряженную ситуацию.

«Сам по себе миграционный конфликт очень незначителен по объемам мигрантов. С территории Украины за это же время прибыло никак не меньше беженцев с Ближнего Востока, однако никто не делает по этому поводу никаких заявлений, этого вопроса нет в политической повестке стран ЕС. Все дело в том, что благодаря этому конфликту можно обрушить агрессию на Белоруссию, а следом и на Россию. Ведь очевидно, что Россия, которая готова во всем поддержать Белоруссию, не имеет никакого отношения к миграционному кризису, но, к сожалению, у европейцев действует другая логика. Это логика провоцирования войны на востоке Европы», — высказался политолог.

Политолог Киреев: Британии выгодно провоцировать конфликт на востоке Европе
Владимир Киреев /

По мнению Киреева, возникновение конфликта провоцируют бесконечные разрастающиеся учения НАТО, передислокация союзнических войск к границам России и враждебная риторика стран ЕС и США. Эксперт подчеркнул — Великобритания во всем этом играет едва ли не первую скрипку, она заинтересована в конфликте намного больше стран ЕС и даже США. Британцы с помощью конфликта хотят вновь заявить о себе на мировой арене.

«Британии выгодно провоцировать конфликт на востоке Европы. По мысли британских стратегов, дирижирование таким конфликтом поможет Англии вновь вернуться в пул великих держав, на равных говорить с США, Россией и Китаем. Нам,конечно, остается надеется, что региональным лидерам, прежде всего руководству Польши и Украины, хватит осторожности не включиться в качестве расходного материала в бессмысленную для них войну», — отметил Киреев.

Ранее политолог Наталья Макеева заявила, что Евросоюз сам спровоцировал возникновение очередного миграционного кризиса. По ее мнению, Запад пожинает «плоды цивилизационного высокомерия», которые взращены на вмешательствах в дела других стран.

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киреев великобритания евросоюз англия миграционный кризис
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