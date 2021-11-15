Глава ЛНР назвал угрозы ВСУ применить Bayraktar игнорированием общепринятых норм

Луганск, 15 ноября. Намерения украинского командования задействовать против народных республик Донбасса приобретенные в Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2 носят политический характер, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что к военным действиям подобные угрозы не имеют никакого отношения.

«Это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм», — сказал Пасечник.

Он также напомнил, что использование ударных беспилотников на линии разграничения является нарушением мер по усилению режима прекращения огня, которыми прежде гордился президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил о намерении точечно использовать ударные беспилотники Bayraktar TB2. При этом военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в неумелых руках дроны станут бесполезными, передает Infox.