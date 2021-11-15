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Заболевшего коронавирусом Гаркалина ввели в состояние искусственной комы

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 09:51
Общество
Заболевшего коронавирусом Гаркалина ввели в состояние искусственной комы
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 15 ноября. Народный артист РФ Валерий Гаркалин борется с последствиями коронавируса нового типа. Спустя четыре недели медики приняли решение о введении его в состояние искусственной комы.

Впервые о заболевании актера стало известно 2 октября. Болезнь стала быстро прогрессировать, и артиста пришлось госпитализировать. Периодически у него отмечались улучшения, но вирус взял свое. Медики приняли решение ввести актера в медикаментозный сон, чтобы пытаться стабилизировать его состояние.

«По-прежнему в тяжелом состоянии, без изменений», — отмечают источники Пятого канала.

Незадолго до комы Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО, однако несмотря на все усилия медицинского персонала, лечение не дает положительной динамики, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что во время борьбы с коронавирусом у актера развился пневмоторакс. Родные Гаркалина в эксклюзивном интервью ФАН подтвердили, что медики решились на несложную операцию по удалению скопившегося воздуха в легких.

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здоровье кома гаркалин
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