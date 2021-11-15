В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

Кабул, 15 ноября. Взрыв прогремел в столице Афганистана утром в понедельник. О происшествии со ссылкой на заявление источника в силовых структурах сообщает TOLO News.

#Afghanistan

A local source confirmed that an explosive device exploded in front of the Ariana Hotel in the Kutsangi district of the capital, Kabul, this morning, Monday 15/11/2021.

They confirmed the deaths, waiting for more details. pic.twitter.com/lNoKk33jHJ — عبدالهادي ???????? (@KvicWoA4nAeqVdK) November 15, 2021

По словам источника, жертв в результате инцидента нет. Однако свидетели в социальных сетях сообщают как минимум о двух пострадавших. Также появляется информация о погибших, однако своего подтверждения она не нашла.

A magnetic IED exploded in Kut-e Sangi area of ​​#Kabul city. Witnesses said two people were wounded in the incident. pic.twitter.com/eO5VJ4UCaD — Reporterly (@Reporterlyaf) November 15, 2021

Утверждается, что причиной происшествия стала детонация самодельного взрывного устройства в районе Кота-Санги. В настоящий момент район оцеплен боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Данный инцидент входит в череду множества терактов, регулярно происходящих на территории Афганистана в целом и в Кабуле — в частности.

Так, 13 ноября в западной части столицы произошел подрыв магнитной мины, заложенной в микроавтобус. В результате погиб один человек и еще пятеро получили ранения. Предположительно, целью атаки стали члены местной общины шиитов-хазарейцев.

Днем ранее — 12 ноября — прогремел взрыв в одной из кабульских мечетей в ходе пятничной молитвы. Жертвами стали не менее трех прихожан, еще несколько десятков, включая имама, пострадали. Аналогичная, но более кровавая атака произошла в Кундузе 9 октября: террорист-смертник активировал пояс со взрывчаткой, что привело к гибели более 150 участников пятничной молитвы.

A bomb attack at an Afghanistan mosque killed at least 100 people during Friday prayers, says the UN. There were no immediate claims of responsibility.



The Kunduz attack targeted a mosque used by the Shia community, most of whom belong to the persecuted ethnic Hazara people. pic.twitter.com/TS031MDOkc — AJ+ (@ajplus) October 8, 2021

Еще один трагический инцидент имел место 2 ноября у военного госпиталя в Кабуле. В результате двух взрывов и стрельбы, произведенных смертником и несколькими неустановленными боевиками, погибли не менее 23 человек при нескольких десятках раненых.

Наиболее вероятным исполнителем терактов является афганское ответвление «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Повышенная активность этой организации наблюдается в Афганистане в течение последних месяцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.