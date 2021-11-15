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В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 11:14
Весь мир
В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие
Global Look Press  /  Bilal Jawich/ZUMAPRESS.com

Кабул, 15 ноября. Взрыв прогремел в столице Афганистана утром в понедельник. О происшествии со ссылкой на заявление источника в силовых структурах сообщает TOLO News.

По словам источника, жертв в результате инцидента нет. Однако свидетели в социальных сетях сообщают как минимум о двух пострадавших. Также появляется информация о погибших, однако своего подтверждения она не нашла.

Утверждается, что причиной происшествия стала детонация самодельного взрывного устройства в районе Кота-Санги. В настоящий момент район оцеплен боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Данный инцидент входит в череду множества терактов, регулярно происходящих на территории Афганистана в целом и в Кабуле — в частности.

Так, 13 ноября в западной части столицы произошел подрыв магнитной мины, заложенной в микроавтобус. В результате погиб один человек и еще пятеро получили ранения. Предположительно, целью атаки стали члены местной общины шиитов-хазарейцев.

Днем ранее — 12 ноября — прогремел взрыв в одной из кабульских мечетей в ходе пятничной молитвы. Жертвами стали не менее трех прихожан, еще несколько десятков, включая имама, пострадали. Аналогичная, но более кровавая атака произошла в Кундузе 9 октября: террорист-смертник активировал пояс со взрывчаткой, что привело к гибели более 150 участников пятничной молитвы.

Еще один трагический инцидент имел место 2 ноября у военного госпиталя в Кабуле. В результате двух взрывов и стрельбы, произведенных смертником и несколькими неустановленными боевиками, погибли не менее 23 человек при нескольких десятках раненых. 

Наиболее вероятным исполнителем терактов является афганское ответвление «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Повышенная активность этой организации наблюдается в Афганистане в течение последних месяцев.

 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан
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