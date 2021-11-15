Елизавета II распустила слуг и ждет принца Гарри и Меган Маркл на Рождество

Ни для кого не секрет, что здоровье королевы Елизаветы II в последнее время становится все хуже. Еще в октябре журналисты обратили внимание, что королева стала использовать трость для передвижений, хотя до этого практически никогда ей не пользовалась, пишет Elle.

Врачи пересмотрели режим монаршей персоны, запретили участвовать в климатическом саммите в Глазго и посоветовали ей полностью исключить алкоголь из рациона. 14 ноября на мероприятии, посвященном Дню памяти павших британских солдат во Второй мировой войне, королевы не было — впервые за 22 года. Как сообщают служащие королевского дворца, Елизавета II растянула связки спины, вследствие чего ей тяжело передвигаться.