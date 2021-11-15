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Елизавета II распустила слуг и ждет принца Гарри и Меган Маркл на Рождество
Общество
Елизавета II распустила слуг и ждет принца Гарри и Меган Маркл на Рождество
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Ни для кого не секрет, что здоровье королевы Елизаветы II в последнее время становится все хуже. Еще в октябре журналисты обратили внимание, что королева стала использовать трость для передвижений, хотя до этого практически никогда ей не пользовалась, пишет Elle.

Врачи пересмотрели режим монаршей персоны, запретили участвовать в климатическом саммите в Глазго и посоветовали ей полностью исключить алкоголь из рациона. 14 ноября на мероприятии, посвященном Дню памяти павших британских солдат во Второй мировой войне, королевы не было — впервые за 22 года. Как сообщают служащие королевского дворца, Елизавета II растянула связки спины, вследствие чего ей тяжело передвигаться.

Согласно инсайдерской информации, сейчас Ее Величество готовится к Рождеству. Праздновать его она планирует в кругу семьи — в своей резиденции в Сандрингеме. Это будет ее первый праздник без супруга — принца Филиппа, который не так давно покинул этот мир.

Количество слуг монарх решила пересмотреть. Состав подданных покинули самые верные королеве лица: ушла управляющая поместьем, а затем еще трое ее помощников. Сотрудники дворца уже назвали это время «концом эпохи».

«После смерти принца Филиппа все поменялось. Стало ясно, что эпоха подходит к концу», — заявили они.

Как сообщил источник, близкий ко дворцу, королева Елизавета по-прежнему ждет ответ от принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Ей хочется познакомиться с малышкой Лилибет. В декабре ребенку исполнится полгода. Как раз в это время вся королевская семья собирается в Сандрингеме на предрождественской службе и с размахом отмечает праздничный ужин. Стоит отметить, что королева, скорее всего, предполагая, что это Рождество станет для нее последним, хочет собрать всех детей, внуков и правнуков рядом.

«Она дала понять принцу Гарри, что хочет успеть увидеться с Арчи и Лилибет. Королева не собирается исключать их из состава семьи. Они остаются ее родными людьми», — сообщают инсайдеры.

Напомним, что принц Гарри — шестой в очереди на британский престол. После него следуют его сын Арчи и дочь Лилибет, несмотря на то, что они сейчас живут в США, наследниками короны они все же остаются.

Ранее сообщалось, что у королевы Елизаветы есть подземный ход в бар.

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