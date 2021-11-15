Меры по сдерживанию цен на сахар и масло предложат в России

Москва, 15 ноября. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по предотвращению подорожания белого сахара и растительного масла. Соответствующий документ был направлен в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и ФАС, сообщает РБК.

Представить прогноз по внутренним ценам на эти товары и меры по их сдерживанию Абрамченко просит «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие», говорится в документе.

В октябре 2021 года мировые цены на продукты побили десятилетний рекорд, сообщала ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Прежде всего к этому привел продолжающийся рост стоимости растительных масел и зерновых на глобальном рынке, отметила организация.

Российские власти не допустят образования дефицита продуктов питания на внутреннем рынке. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.