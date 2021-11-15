Публицист Тулин: Что сохранилось от Третьего рейха в современной Германии

В этом году исполняется 20 лет со дня открытия центра документации «Территория имперских партийных съездов», более известного под неофициальным названием — Музей нацистской партии. Он находится в самом грандиозном здании Третьего рейха — так называемом нацистском Колизее, чье строительство так и не было завершено. Кроме этого, в Германии сохранились еще несколько построек времен правления Гитлера, а вот память о немецких борцах-антифашистах власти ФРГ постепенно уничтожают.

Вышеупомянутый музей занимает площадь 1300 квадратных метров, его ежегодно посещают около 200 тысяч человек, что делает его самым популярным музеем Нюрнберга. В первом зале посетителей ждет встреча с ярко освященной и помещенной в красивую витрину книгой Гитлера «Mein Kampf». Здесь же они могут узнать историю ее создания и частично «насладиться» ее содержанием. В других залах музея можно не только полюбоваться бюстами Гитлера, но и узнать о любви немецкого народа к своему фюреру.

Приводятся воспоминания очевидцев того времени. Например, жительницы Нюрнберга Кете Феттахоглу, которой тогда было 14 лет:

«Партийный съезд НСДАП был для меня таким же важным праздником в году, как Рождество. Мы с подругами даже устраивали своего рода соревнование — кто из нас чаще увидит Гитлера. В 1937 году я видела фюрера 12 раз, а в 1938 году — 13».

Сообщаются интересные факты. Оказывается, что посмотреть на торжественные мероприятия нацистского съезда можно было, только купив билет, и все билеты всегда раскупали. В музее можно посмотреть отрывок из документального фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли», снятого во время нацистского съезда в Нюрнберге. На других экранах также можно лицезреть марширующих штурмовиков и эсэсовцев, толпы немцев, с восторгом приветствующих своего вождя, а также нацистские пропагандистские видеоматериалы и их предвыборные листовки.

Чтобы музей не выглядел откровенно нацистским, там есть зал, посвященный Второй мировой войне. В нем указано, какие огромные территории и как быстро захватила немецкая армия. Не забыты и концлагеря. В музее в натуральную величину создан перрон Аушвица, куда прибывали поезда с будущими жертвами холокоста. Рельсы там усыпаны картонками с их именами. Это, конечно, запоминается, но документальный фильм вроде того, который демонстрировали на Нюрнбергском трибунале — с горами трупами и живыми людьми в крайней степени истощения — произвел бы гораздо более неизгладимое впечатление.

Нюрнбергскому судебному процессу посвящен последний зал музея. Когда там казнили десять преступников из нацистского руководства, их трупы, вместе с трупом покончившего жизнь самоубийством Геринга, сожгли, а их пепел развеяли над рекой. Это было сделано с целью не создавать место поклонения неонацистов на их могилах. Время доказало, что решение было правильным. После смерти сидевшего 46 лет в тюрьмах Рудольфа Гесса его разрешили похоронить на семейном кладбище в баварском городке Вунзиделе, и эта могила стала местом, где собирались многочисленные сторонники нацизма со всей Европы. В результате в 2011 году труп Гесса эксгумировали, сожгли, а пепел развеяли над морем. Теперь любимым местом тех, кто все еще восхищается Гитлером, стала «Территория имперских партийных съездов».

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Одноименный центр документации с музеем для них — лишь одна из множества достопримечательностей этого места, занимающего площадь в 11 квадратных километров. Он находится в огромном здании, которое официально называется Залом собраний, а неофициально — Колизеем Гитлера. Он действительно по форме напоминает всемирно известный памятник в Риме, высотой в 48 метров. При этом явно желая показать свое превосходство над Муссолини, Гитлер приказал построить его высотой в 70 метров, и его должен был покрывать стеклянный купол. Площадь зала должна была быть 180 на 160 метров, и он должен был вмещать 50 тысяч человек. До 1939 года на стройке было использовано 42 миллиона кирпичей, которые поставляли 135 заводов Германии, а гранит для облицовки привозили из 80 немецких каменоломен, и образцы отбирал лично Гитлер. Весь Колизей внутри и снаружи должен был быть облицован гранитом. Был построен вытянутый полукруг высотой 39 метров, но началась война, и строительство было прекращено. Несмотря на гигантские размеры, немецкий Колизей, как и его итальянский прототип, не пострадали от англо-американских бомбардировок. После войны в здании, кроме музея, был оборудован концертный зал, а остальные помещения используются под склады. Огромный двор используется под временные склады и парковки, здесь проходят и концерты.

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Нюрнберг был третьим по значению городом нацистской Германии после Берлина, столицы Третьего рейха, и Мюнхена, колыбели национал-социалистического движения. Нюрнберг стал именоваться городом партийных съездов. Действительно, из десяти съездов НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партии) только первые два — в 1923 и в 1926 годах — прошли соответственно в Мюнхене и в Веймаре. Остальные в 1927–1938 годах проходили в Нюрнберге. Первоначальный выбор был обусловлен нахождением города в центре страны, сильной местной партийной организацией и связями нацистов с местной полицией. На первых нацистских съездах в Нюрнберге в 1927 и в 1929 годах торжественные части проходили на поле Луитпольда, названного так в честь принца-регента Баварии, который в 1906 году провел на этой территории государственную выставку. Тогда же был построен и павильон, также носившей его имя. Он вмещал 16 тысяч человек, и в нем проходили заседания съезда. Именно там выбирали Гитлера вождем партии. Голосование было открытое, и других кандидатур не было. Затем Гитлер назначал своих ближайших подчиненных, а те назначали нижестоящих руководителей, и так до первичных партийных ячеек. На месте поля сейчас парк, а павильон был разбомблен во время войны. Золотая свастика с трибуны на поле Луитпольда сейчас хранится в военном музее в Новом Орлеане, США.

После прихода нацистов к власти в Германии в 1933 году съезды стали проходить ежегодно и превратились в гигантскую демонстрацию мощи нацистской партии и ее преданности Гитлеру. Съезды, прошедшие с 1933 по 1938 годы, носили имена: «Съезд победы», «Съезд единства и силы», «Съезд свободы», «Съезд чести», «Съезд труда» и «Съезд великой Германии». Очередной съезд должен был открыться 2 сентября 1939 года, но за день до этого нацисты развязали мировую войну, и его отменили. По иронии судьбы он должен был называться «Съезд мира». Про каждый съезд снимали документальный фильм, который потом показывали всем членам нацистской партии. О первых трех съездах фильмы «Победа веры», «Триумф воли» и «День свободы! — Наш вермахт!» сняла известный немецкий режиссер Лени Рифеншталь. При этом первый фильм был вскоре запрещен в Третьем рейхе, так как там везде рядом с Гитлером был Эрнст Рем, убитый в 1934 году во время «Ночи длинных ножей».

Теперь на съездах было до полумиллиона участников и зрителей, и продолжались они 7–8 дней. Вначале был «день приветствия», когда прибывшего в Нюрнберг Гитлера торжественно встречали в городской ратуше, а вечером он с ближайшим окружением смотрел в театре оперу Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Дальше был «день открытия съезда», когда делегаты маршировали перед отелем «Deutscher Hof», где жил Гитлер, и шли в павильон Луитпольда голосовать за переизбрание фюрера. Затем Гитлер на поле Луитпольда у памятника павшим нацистам освящал новые партийные знамена, прикасаясь к ним так называемым «знаменем крови» — испачканным кровью участников Пивного путча.

Третьим был «день имперской рабочей службы», во время которого колонны нацистов маршировали с лопатами на плечах. Происходило это на поле Цеппелина, получившем свое название из-за того, что тут в 1909 году впервые приземлился дирижабль графа Цеппелина Z3. По приказу Гитлера его любимый архитектор и будущий рейхсминистр вооружений Альберт Шпеер построил тут гигантскую центральную трибуну длиной 360 метров и высотой 20 метров. На ее крыше была огромная свастика, а с двух сторон от нее протянулись ряды колонн, заканчивающихся двумя башнями с установленными на них большими чашами, в которых горел огонь. 20 апреля 1945 года в Нюрнберг вошли американские войска. Через три дня они устроили на поле Цеппелина парад победы, хотя до нее было еще полмесяца. Кульминацией парада стал взрыв свастики. Видеозапись этого — самое популярное на Западе видео Второй мировой войны. В 1967 году было объявлено, что окружающие центральную трибуну колонны в аварийном состоянии, и их взорвали. Однако сама центральная трибуна, с которой ежегодно выступал Гитлер, уцелела. Внутри ее сохранился Золотой зал площадью 335 квадратных метров и высотой 8 метров, который был предназначен только для посещения и отдыха высшего руководства Третьего рейха. Он весь облицован мрамором золотистого цвета, а потолок — золотой мозаикой. Внутри него сейчас стоит одна из чаш для огня.

Поле Цеппелина имеет размеры 312 на 285 метров и по площади равно 12 футбольным полям. По ее периметру Шпеер построил трибуны и 34 башни, в которых располагаются туалеты. На нем могли поместиться 250 тысяч участников и 70 тысяч зрителей на трибунах. До пандемии на нем ежегодно проводились соревнования по автоспорту Norisring и рок-фестиваль Rock im Park, и тогда трибуна Гитлера снова наполнялась зрителями.

Четвертым днем работы съезда был «день коллектива», и тогда на поле Луитпольда проходили спортивные соревнования по легкой атлетике, гимнастике, а заодно и по стрельбе и метанию гранат. Вечером проходило факельное шествие. Следующим был «День политического руководителя», который начинался с парада полиции, а вечером все руководящие нацисты снова собирались на поле Цеппелина для демонстрации своей преданности фюреру. Там в 1936 году Шпеер установил по периметру 152 зенитных прожектора, с помощью которых создавался так называемый «храм света»: лучи прожекторов устремлялись вверх на несколько километров и создавали гигантский световой купол, который был виден за много километров от Нюрнберга. На это тратилось 40 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Шестой день назывался «день Гитлерюгенда». Его члены маршировали до городского стадиона, вмещавшего 50 тысяч человек, и слушали там выступление Гитлера. В 1935 году он сказал:

«Немецкая молодежь должна быть проворной, как гончие псы, жесткой, как шкура, и закаленной, как крупповская сталь».

Именно с Гитлерюгендом был связан самый крупный скандал, произошедший на съездах. Дело в том, что в его состав входил и Союз немецких девушек, а после съезда 1936 года около 900 участниц союза вернулись беременными. Более того, одна из позже родивших назвала в качестве возможного отца 13 человек. В результате на двух последних съездах Союзу немецких девушек запретили разбивать палаточный лагерь под открытым небом.

Стадион, где Гитлер общался с молодежью, был построен еще в 1928 году. Тем не менее после нескольких модернизаций он сохранился до сих пор, и на нем играет клуб «Нюрнберг» из Высшей Бундеслиги, а в 2006 году здесь проходили матчи чемпионата мира по футболу. Фюреру, однако, этот стадион, вмещающий 44 тысячи зрителей, казался очень скромным, и 9 сентября 1937 года он открыл здесь строительство самого большого стадиона в мире на 405 тысяч зрителей и высотой 83 метра. Был выкопан огромный котлован, но началась война, и постройка стадиона остановилась. В последующие годы подпочвенные воды заполнили котлован, и вместо самого большого стадиона в мире появилось озеро — Зильберзее. Однако на том месте, где Гитлер провозгласил начало строительства, был установлен большой каменный куб с соответствующей надписью. После войны американцы надпись стерли, но куб уцелел, и среди неонацистов он считается неофициальным памятником Гитлеру, куда они в день его рождения приносят цветы и венки.

Предпоследний день съезда именовался «днем СС и СА». Их подразделения выстраивались на поле Луитпольда и маршировали по Большой улице, а затем через весь город к центру, где на бывшей Рыночной площади, переименованной в площадь Адольфа Гитлера, фюрер принимал их парад. Большая улица должна была стать главной осью «Территории имперских партийных съездов». Ее ширина составляет 60 метров, а длина должна была быть 2 километра. Однако до войны успели построить только полтора километра, использовав для этого более 60 тысяч гранитных плит. Американцы использовали улицу до 1968 года как аэродром, а затем — как паркинг военной техники. После ее передачи немецким властям в 1991 году ее впервые отремонтировали.

Заключительный день съезда носил имя «день вермахта». На поле Цеппелина немецкие солдаты вначале маршировали перед руководителями Третьего рейха, а потом разыгрывали показательные сражения, используя даже полевую артиллерию. Затем проходила Большая поверка в центре Нюрнберга, и съезд заканчивался. На «Территории имперских партийных съездов» находится огромный комплекс казарм СС, построенный в 1937–1940 годах заключенными концлагеря Флоссенбюрг. Его площадь составляет 175 тысяч квадратных метров, в нем несколько тысяч помещений. Во время войны здесь была школа радистов. Затем до 1992 года здесь размещались солдаты 2-й и 3-й бронетанковых дивизий армии США. На сайте музеев Нюрнберга в описании казарм СС есть две фотографии: на одной на плацу перед главным входом присягают эсэсовцы, а на другой — на том же самом месте принимают присягу американские солдаты. После ухода американцев в бывших казармах СС разместилось Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев.

Сотни тысяч участников съездов жили в палатках в близлежащей местности Лангвассер. Во время войны здесь был лагерь для военнопленных Stalag XIII-D. Более 3000 советских солдат погибли там от непосильного труда, голода и болезней. Они были зарыты здесь же. Однако после войны территория лагеря была застроена жилыми домами, и, по официальному заявлению властей, погибшие советские военнопленные были перезахоронены на Южном кладбище Нюрнберга. О трагедии военнопленных напоминает только маленький сохранившийся кусок каменной стены длиной не более трех метров и высотой не более полутора со скромной табличкой на нем.

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Вторым по территории и масштабности архитектурным напоминанием о нацистском прошлом в Германии является замок Фогельзанг. Он был построен за два года в 1936-м и стал воплощением идеи Гитлера о воспитании элиты нацистской партии. Находился замок на живописном берегу Урфтского водохранилища в восьми километрах от границы с Бельгией. Ответственным за строительство и функционирование этого учебного заведения был назначен руководитель Трудового фронта (нацистских профсоюзов) обергруппенфюрер СА Роберт Лей. Построено оно было в форме средневекового замка, чтобы подчеркнуть преемственность нацистов и рыцарей Тевтонского ордена. Общая площадь помещений составила 50 тысяч квадратных метров. При этом, если в старых рыцарских замках донжон (главная башня) служила для обороны и укрытия последних защитников крепости, для наблюдения и для хранения припасов, то здесь 48-метровый донжон — водонапорная башня. Внизу находится Палата культа, где каменными плитами на полу выложена гигантская свастика. Замок повсюду украшен барельефами, скульптурами и мозаиками рыцарей и идеальных арийцев. На главном плацу была семиметровая статуя голого мужчины, несущего факел, и рядом были слова:

«Вы — факелоносцы нации. Несите вперед свет воли в борьбе за дело Адольфа Гитлера».

Рядом с замком был построен аэродром.

Началось строительство еще двух партийных школ: в Крессинзее (Померания) и в Зонтхофене (Бавария). Предполагалось, что юнкера будут первый год изучать здесь расовую философию, второй год в Крессинзее — закалку духа и воли, третий год в Зонтхофене — военное дело и дипломатию, а четвертый год в главном замке Тевтонского ордена в Мариенбурге — углублять полученные знания и совершенствовать полученные навыки. Но две другие школы так и не были достроены до войны, и обучение шло только в Фогельзанге, да и там постоянно менялись учебные планы.

Ежегодно в Национал-социалистический орденский замок Фогельзанг — так официально называлась партийная школа — набирали 500 юнкеров в возрасте от 25 до 30 лет. Критерии первоначально были строгие: членство в НСДАП, справка об арийских корнях, начиная с 1800 года, рост не ниже 170 сантиметров, идеальное здоровье, атеизм, прохождение армейской службы, наличие трудового стажа. Роберт Лей лично отбирал кандидатов и при этом отказывал холостым. Он объяснял это так:

«Те, кому не хватило ума до 25 лет найти себе жену, партии не нужны».

Слышать такое от Лея было забавно. Сам он женился в 40 лет на сестре Рудольфа Гесса, которая оказалась коммунисткой и постоянно устраивала ему скандалы из-за его антикоммунистической деятельности. Его дальнейшая семейная жизнь также оказалась далека от идеальной. В 1938 году его жена Маргарита, забрав детей, сбежала от него в США. Он женился на молодой блондинке — певице Инге. Она родила ему дочь и начала спиваться вместе с ним. В 1942 году она покончила жизнь самоубийством.

Вообще Лей, как и остальные нацистские вожди, был очень двуличным человеком. Он провозглашал непримиримую борьбу с пьянством среди рабочих во имя спасения их семейного бюджета, будучи сам хроническим алкоголиком. Он называл себя главным вождем и защитником немецкого пролетариата, а в частном письме писал:

«Я занимаюсь скучной работой — внушаю недоумкам, что они соль земли, раса господ, будущие властелины мира. Наши — такие же тупицы, как остальные».

В замке юнкера больше всего занимались спортом: фехтование, плавание, верховая езда, альпинизм, бокс и даже управление самолетом и планеризм. Изучали также следующие дисциплины: расовую теорию, геополитику, основы искусства, культуры, истории, философии и экономики. С одной стороны, юнкеров возили в оперный театр в Кельне, они отдыхали на курортах Северного моря, а с другой стороны, условия проживания в замке были спартанскими. Скоро количество желающих поступить в партийную школу резко сократилось. Стало ясно, что после ее окончания работу можно будет получить только в аппарате нацистской партии, а насколько высокопоставленные должности там получат выпускники школы, было неясно. Тем более, как гласит поговорка, «свято место пусто не бывает».

В результате для кандидатов оставили только один критерий отбора — отличное зрение, и снизили возраст приема до 23 лет. А так брали всех — даже беспартийных, которых уже в замке принимали в партию. При этом партийное руководство было недовольно интеллектуальным уровнем юнкеров. Современный немецкий историк Ханс-Дитер Арнтц приводит отчет о результатах проверки школы от 1 июля 1937 года, где говорится, что «юнкера глуповатые и интеллектуально негибкие». 10% из них были изгнаны из замка из-за пьянства, драк и других нарушений дисциплины. В итоге нацистскую школу в замке так никто и не закончил. 1 сентября 1939 года нацисты развязали войну и юнкеров (более 1600 человек) отправили на фронт. 70% из них не дожили до конца войны. Впрочем, определенную пользу для нацизма школа все-таки принесла. Об этом говорит такой факт: после войны 23 бывших юнкера были привлечены к ответственности за военные преступления.

Во время войны замок служил казармой и госпиталем вермахта. Он подвергался бомбардировкам англо-американской авиации, но существенно не пострадал. После капитуляции Германии здесь жили немецкие беженцы, которые, чтобы согреться, сожгли всю мебель и паркет. Британские войска выгнали беженцев и создали в замке свою военную базу. Все свастики в замке они уничтожили, кроме той, которая в донжоне (ее закрыли ковром), а в семиметрового факелоносца всадили несколько десятков пуль и отстрелили ему гениталии. При этом надпись возле него в основном уцелела. В 1950 года замок стал военной базой бельгийской армии. Бельгийцы восстановили разрушенные бомбардировками два жилых корпуса и крытый бассейн. Также они достроили начатую нацистами библиотеку, сделав ее кинотеатром. В 2006 году бельгийские войска вернулись на родину, и немцы через 60 лет получили право доступа на территорию замка.

Дальнейшую судьбу замка описывает в статье «Забытый замок Гитлера» журнал Der Spiegel:

«Призывы Центрального совета евреев Германии и некоторых региональных политиков к тому, чтобы Фогельзанг превратился в руины, были отклонены, как и различные предложения, начиная от превращения его в дом престарелых, роскошный отель или даже парк отдыха с гоночной трассой для картинга. Государственная компания, курировавшая Фогельзанг, пообещала ответственно относиться к своей истории и действовать в соответствии с планом, который включает в себя создание музея, посвященного этому месту, и всей нацистской системе образования и воспитания, что, по словам историков, не было достаточно изучено. У организации СС была своя сеть школ, как и у Гитлерюгенда. Клаус Ринг, историк, участвовавший в планировании возрождения Фогельзанга, сказал, что поддержание некоторых ключевых мест нацистов так же важно, как и сохранение мест, посвященных их жертвам».

Как мы видим, были возможности функционального использования замка, но власти Германии вместо этого приняли решение создать здесь Музей нацистского образования, который стал еще одним мемориалом нацизма. Об этом написано в этой же статье:

«Наличие на территории музея должно также помочь защититься от неонацистов, около 100 из которых посетили Фогельзанг в прошлом году в четырех группах. Руководство Фогельзанга оставляет за собой право выселить любого, кто носит крайне правую символику или одежду, и запретило одну из групп в прошлом году», — сказал Ринг.

На самом деле музей там совсем небольшой и представляет собой ряд стендов с фотографиями того, что происходило в замке во времена Гитлера и в послевоенное время. Надписи под ними трудно назвать антинацистскими. Так что остается только удивляться надежде немецкого историка на то, что музей отпугнет неонацистов. Скорее наоборот. Они снова с удовольствием воспользуются дешевым проживанием в молодежном хостеле, открытом в бывших спальнях юнкеров, и бассейном. Если так пойдет и дальше, то скоро выяснится, что и личность Гитлера недостаточно изучена, и будет открыт музей, посвященный ему. Во всяком случае в его бывшей резиденции Бергхоф, разбомбленной авиацией союзников 25 апреля 1945 года, была открыта мемориальная доска в июле 2008 года, к которой тоже 20 апреля несут цветы, а в единственном уцелевшем здании — чайном домике Кельштайнхаус — проводятся туристические экскурсии.

В 2010 году в Берлине на месте штаб-квартиры гестапо открыт музей, посвященный этой организации, а также СД, СС, РСХА и полиции. Уверен, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер с большим удовольствием посетил бы его и полюбовался на множество парадных фотографий себя и подчиненных. ФАН подробно написал об этом музее в статье «Немцы в советской военной форме празднуют День освобождения и День Победы».

А вот память о тех, кто боролся с нацизмом, власти ФРГ уничтожают. Там практически никогда не вспоминают о Фрице Шменкеле. Он как сын убитого нацистами коммуниста считался в Третьем рейхе политически неблагонадежным, и поэтому его послали не на передовую, а в зенитное подразделение 186-й пехотной дивизии. Однако он все равно сумел перебежать к партизанам. Причем сделал это он в самое тяжелое для нашей страны время — в ноябре 1941 года. Он нашел партизан, не зная русского языка. Для этого он ходил от деревни к деревне и пел «Интернационал». Два года он воевал в партизанском отряде «Смерть фашизму» и в это время, переодеваясь в немецкую офицерскую форму, перенаправлял в лес к партизанам немецкие обозы, брал в плен полицаев, поджигал танки. После прихода советской армии прошел разведывательную подготовку и был заброшен под видом немецкого офицера в оккупированную Оршу. Однако был разоблачен и 22 февраля 1944 года расстрелян в Минске. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Его именем была названа улица в восточном Берлине. Однако после объединения Германии она в 1992 году стала называться Rheinsteinstraße. Трое других немецких антифашистов, ставших героями Советского Союза, — Эрих Мильке, Вальтер Ульбрихт и Эрих Хонеккер — вообще считаются государственными преступниками в ФРГ.