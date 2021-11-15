Поклонская объяснила получение квартиры в Москве 20-летней службой в органах

Симферополь, 15 ноября. Российский посол в Кабо-Верде Наталья Поклонская прокомментировала информацию о наличии недвижимости в столице РФ. По ее словам, это неудивительно после 20 лет службы в органах.

Недавно издание «Важные истории»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) опубликовало данные о предоставлении в собственность Поклонской московской служебной квартиры. В публикации также был указан адрес недвижимого имущества. Посол Кабо-Верде прокомментировала ситуацию в беседе с РИА Новости.

«Никакой сенсации в этом нет, как бы кто ни пытался это преподнести. Квартиру я получила впервые за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти», — подчеркнула она.

Бывший депутат Госдумы уже выражала беспокойство в связи с публикацией «Важных историй». Посла возмутило обнародование данных, которые могут помочь найти ее адрес проживания.

Ранее Наталья Поклонская рассказала, чем собирается питаться в Кабо-Верде, передает Национальная служба новостей. В рацион посла войдет рыба, фрукты, молоко и мясо.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.