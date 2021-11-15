Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала вице-президента Харрис важным партнером Байдена

Вашингтон, 15 ноября. Американский вице-президент Камала Харрис является смелым лидером, который взял на себя решение ключевых задач, стоящих перед государством, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соответствующим заявлением она поделилась в Twitter-аккаунте. Таким образом она резко ответила на критику деятельности Харрис на посту со стороны ее помощников и других членов администрации США.

«Для всех, кому нужно это услышать. Харрис является не только очень важным партнером для (президента Джо. — Прим. ФАН) Байдена, но и смелым лидером», — подчеркнула Псаки.

Ранее журналисты Time сообщили, что возможный преемник главы Соединенных Штатов Харрис может понести репутационные потери из-за политики действующего главы Белого дома. Эксперты отметили, что она стала настоящим подарком для президентской кампании и дала американцам надежду на «светлое будущее».

Ранее Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии свою обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. По его словам, миграционный кризис в Европе вызывает большую озабоченность, передает Национальная служба новостей.