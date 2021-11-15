Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 09:50
09:47
Экономика
Меры по сдерживанию цен на сахар и масло предложат в России
09:46
Общество
Поправки в КоАП за езду с нечитаемыми номерами обсудят в «Патриоте»
09:44
Политика
Поклонская объяснила получение квартиры в Москве 20-летней службой в органах
09:42
Общество
Мурашко заявил, что зима станет непростым для здравоохранения периодом
09:41
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала вице-президента Харрис важным партнером Байдена
09:41
Происшествия
Массовая драка с участием мигрантов произошла на петербургской овощебазе
09:41
Происшествия
Под Пермью погиб руководитель управления гражданской защиты
09:41
Политика
Адвокат Саакашвили: экс-президент Грузии желает лично явиться в суд по «делу пиджаков»
09:36
Происшествия
ФАН публикует фото с места пожара на НЛМК в Липецке
09:34
Спорт
Овечкин сократил отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ
Все новости

Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала вице-президента Харрис важным партнером Байдена
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала вице-президента Харрис важным партнером Байдена
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 15 ноября. Американский вице-президент Камала Харрис является смелым лидером, который взял на себя решение ключевых задач, стоящих перед государством, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соответствующим заявлением она поделилась в Twitter-аккаунте. Таким образом она резко ответила на критику деятельности Харрис на посту со стороны ее помощников и других членов администрации США.

«Для всех, кому нужно это услышать. Харрис является не только очень важным партнером для (президента Джо. — Прим. ФАН) Байдена, но и смелым лидером», — подчеркнула Псаки.

Ранее журналисты Time сообщили, что возможный преемник главы Соединенных Штатов Харрис может понести репутационные потери из-за политики действующего главы Белого дома. Эксперты отметили, что она стала настоящим подарком для президентской кампании и дала американцам надежду на «светлое будущее».

Ранее Байден заявил, что США выразили России и Белоруссии свою обеспокоенность в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. По его словам, миграционный кризис в Европе вызывает большую озабоченность, передает Национальная служба новостей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала вице-президента Харрис важным партнером Байдена
сша байден харрис псаки
Комментировать