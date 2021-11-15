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Адвокат Саакашвили: экс-президент Грузии желает лично явиться в суд по «делу пиджаков»

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 09:41
Политика
Адвокат Саакашвили: экс-президент Грузии желает лично явиться в суд по «делу пиджаков»
Prt Scr youtube.com  /  Радіо Свобода

Тбилиси, 15 ноября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили желает лично явиться на заседание суда 15 ноября по «делу пиджаков», несмотря на проблемы со здоровьем после голодовки. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая.

По словам защитника бывшего главы государства, 15 ноября городской суд Тбилиси будет рассматривать дело о госрастрате — так называемое «дело пиджаков». Саакашвили намерен присутствовать на нем лично, несмотря на подорванное голодовкой здоровье и госпитализацию.

«Судебный процесс назначен на 15 ноября. Заседание пройдет по "делу пиджаков"», — отметил Басилая.

Состояние политика после голодовки начало постепенно улучшаться, с ним проводятся все необходимые процедуры и исследования. Об этом сообщила СМИ главврач тюремной больницы Манана Элефтерова. Ранее, как пишет НСН, гражданская жена экс-президента Грузии Елизавета Ясько сообщила о резком ухудшении здоровья Саакашвили и призывала поместить его в реанимацию.

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