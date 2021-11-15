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Спорт
Овечкин сократил отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ
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Овечкин сократил отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ
Спорт
Овечкин сократил отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ
Global Look Press  /  © Justin Tang

Вашингтон, 15 ноября. «Вашингтон Кэпиталз» в ночь на понедельник принимал дома «Питтсбург Пингвинз». Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проходил на «Кэпитал Уан-Арене» и завершился со счетом 6:1 в пользу столичного коллектива.

В составе победителей забитой шайбой отметился россиянин Евгений Кузнецов. Кроме того, отличились Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон. Автором единственной шайбы у гостей стал форвард Джейк Гюнцель.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет две результативные передачи, набрав 26 очков в текущем сезоне. Нападающий с 1346 очками по-прежнему идет 29-м в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Впрочем, его отставание Матса Сундина (28-я строчка) на данный момент составляет три очка.

Ранее Овечкин обошел двукратного обладателя Кубка Стэнли Бретта Халла в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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