В конце октября власти украинского Львова окончательно отказались выдать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, живущим в России. Корреспондент ФАН побывал на его могиле на львовском холме Славы и узнал, что думают об этой истории местные жители.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В начале ноября корреспондент ФАН побывал во Львове — по убеждению многих, самом антироссийском городе Украины. В эти дни столица Галичины живет своей обычной жизнью: в барах и ресторанах исторического центра гуляют сотни иностранных и внутренних туристов, в других частях города на каждом шагу встречаются бездомные. Пару раз в скверах я натыкался на раздачу горячей еды малоимущим и бездомным. Было очень тяжело видеть, как обычные, вполне «домашние» бабушки спорят из-за тарелки супа с опустившимися бомжами. Такова сегодня украинская реальность — из-за мизерных пенсий и непомерных тарифов ЖКУ пенсионеры фактически сравнялись с неимущими.

Впрочем, главное место, которое интересовало корреспондента ФАН во Львове, — холм Славы, воинское кладбище, расположенное на окраине города. Добираясь туда на маршрутке из центра, я всего за 15 минут стал свидетелем сразу нескольких громких свар: кого-то выгоняли из автобуса из-за отсутствия маски, кто-то не хотел уступать место пожилой женщине и так далее. Во Львове, как и во многих других регионах страны, действует режим «красной зоны» — нервы у местных жителей на пределе.

Именно на холме Славы находится могила Николая Кузнецова, ставшая яблоком раздора между ветеранами Великой Отечественной и местной мэрией. Напомним, о том, что власти Львова не намерены отдавать России останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, заявил лично мэр Андрей Садовой.

«Наша позиция в этом вопросе однозначна», — заявил чиновник, при поддержке которого в городе недавно снесли под корень монумент воинской славы на Стрыйской улице.

Незадолго до этого, в конце октября, Кассационный суд Верховного суда Украины обязал львовский горсовет разрешить родственникам Николая Кузнецова перезахоронить его останки из могилы на холме Славы в Екатеринбург, на Широкореченский мемориальный комплекс. Это постановление — окончательное и более обжалованию не подлежит. Однако Садовой и его подручные прекрасно знают — суровость украинских законов компенсируется тем, что их выполнять не обязательно. Поэтому заседавший под его руководством исполком львовского горсовета просто отказался выполнять постановление суда высшей инстанции.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Сам Садовой добавил по этому поводу — мол, мы передадим останки разведчика Кузнецова тогда, когда «Россия освободит всех украинских пленных в Донбассе». Впрочем, нет сомнений — даже если обмены пленными между Киевом, ДНР и ЛНР пойдут один за другим и все сидящие в плену украинские силовики в итоге вернутся домой, мэр Садовой придумает что-нибудь еще, чтобы не выполнять обещание. Это вообще очень по- западноукраински — сначала пообещать что-либо, а потом ловко и на ходу придумать, почему ты этого делать не будешь.

Когда корреспондент ФАН приехал на холм Славы, он в очередной раз поразился нарочитой неухоженности воинского кладбища. Яркое ноябрьское солнце только усиливало этот эффект. Десятки могильных плит явно годами не реставрировались, начертанные на них имена героев полуистерлись, постаменты, на которых ранее стояли памятники, зияли пустотой. В любом российском городе местные власти, содержащие мемориал в таком состоянии, наверняка сгорели бы со стыда. Но то в России, а во Львове горисполком во главе с Садовым, по мнению корреспондента ФАН, уже который год с каким-то садистским наслаждением доводит мемориал до состояния полного обветшания — чтобы потом официально признать его аварийным и снести. Именно так произошло с монументом Славы на Стрыйской улице.

При входе на кладбище видно, что здесь тоже словно прошлось стадо вандалов: сорваны все пилоны, барельефы и настенные скульптуры в виде звезд, знамен, пушек. Стены входной группы мемориала многократно перекрашены разными красками. Все это — следы десятков посещений холма Славы местными националистами. В последние годы радикалы издевались над памятью павших воинов как могли, при молчаливом одобрении местных властей. Они писали на стенах кладбища надписи такого содержания, что у местных ветеранов тряслись руки и на глаза наворачивались слезы от ужаса и бессилия.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Могиле Николая Кузнецова львовские нацисты всегда уделяли особое внимание. На ней писали непристойности, ее царапали, обливали красной краской, с нее сорвали барельеф с портретом героя-разведчика. Могильная плита по-прежнему без барельефа, но, когда корреспондент ФАН подошел вплотную, на ней обнаружились траурная лампадка и свежие цветы.

Было практически безлюдно. Через некоторое время сюда зашла молодая женщина с двумя детьми — они ходили вдоль рядов обелисков, мама что-то терпеливо втолковывала детям. В ответ на просьбу корреспондента ФАН прокомментировать ситуацию с могилой Кузнецова женщина отшатнулась от меня, как от привидения. Я не удивился — здесь, в столице Галичины, люди пророссийских взглядов слишком запуганы, чтобы говорить с журналистами на камеру.

Впрочем, на выходе мне повезло встретить 84-летнюю жительницу Львова Валентину Николаевну. Она рассказала, что русскоязычные жители города внимательно следят за ситуацией вокруг могилы Николая Кузнецова. Поведение львовских властей вызывает у них горечь и раздражение.

«Мы знаем, что Садовой, вопреки решению суда, не выдает России останки Героя Советского Союза. Это очень стыдная ситуация, нам всем очень обидно и горько. Мы знаем, что на этот мемориал часто приходят сторонники УПА1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), малюют на его стенах свои лозунги. Они же оторвали портрет Кузнецова от его могилы. Но тут уж ничего не поделаешь, сегодня эти молодчики смело маршируют по улицам даже в Киеве, — сообщила женщина. — Со стороны это похоже на какой-то кошмар. Многие люди на Украине сегодня совсем не помнят войну. Я ее хорошо помню — как взрослые прятали нас от немцев, как нам неделями совсем нечего было есть. Я надеюсь дожить до момента, когда однажды этот кошмар в нашей стране закончится. Ведь у страны, которая не помнит своего прошлого, нет и будущего».

Валентина Николаевна сообщила, что по праздникам на могилу Николая Кузнецова приходит множество людей — они приносят цветы, лампады, а в нынешнем году и праздничные куличи (в этом году Пасха на Украине совпала с Днем Победы). Тем не менее она считает, что прах героя войны лучше перенести в Россию — что называется, от греха подальше.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

История с перезахоронением останков советского разведчика тянется с начала нулевых. Тогда с этой просьбой ко Львову обратились ветераны Екатеринбурга, но внятной реакции от мэрии не последовало. В 2007-м в столицу Галичины приезжала российская делегация ветеранов, но им прямо отказали в передаче останков. В 2008-м с такой просьбой к мэрии города обратилась родственница советского разведчика Маргарита Брюханова. Получив отказ, она подала иск в суд. Судебные тяжбы тянулись до сентября 2021-го, когда Кассационный административный суд Верховного суда Украины окончательно удовлетворил просьбу истца.

Разведчик Николай Кузнецов погиб в бою с украинскими националистами из ОУН-УПА (запрещена в РФ) в ночь на 9 марта 1944 года, попав вместе с двумя соратниками в засаду в селе Боратин Львовской области. В 1959-м останки разведчика были обнаружены в лесу близ места его гибели. В 1960-м его похоронили с воинскими почестями на львовском холме Славы. Нынешние львовские власти не считают нужным обеспечить сохранность могилы, на которую регулярно нападают вандалы-националисты. В 2019-м с могильной плиты был похищен бронзовый барельеф Николая Кузнецова.

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1 Организация запрещена на территории РФ.