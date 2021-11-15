Глава МИД Чехии Кулганек предложил Польше помощь в миграционном кризисе

Прага, 15 ноября. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о готовности помочь Польше в ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом политик сообщил в ходе беседы с польским коллегой Збигневом Рау.

По словам Кулганека, Прага в любой момент и по первому запросу готова прийти на помощь Варшаве. Ситуация на польско-белорусской границе, по словам чешского дипломата, ужасна и несет угрозу региональной безопасности.

«Мы (с Рау. — Прим. ФАН) обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил поддержку Польше и подтвердил нашу готовность оказать нашу помощь в случае необходимости», — отметил Кулганек в социальных сетях.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии продолжает усугубляться. Как стало известно ранее, ответственность за обострение обстановки МИД Великобритании попытался переложить на Россию. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил о готовности способствовать урегулированию ситуации, пишет НСН.