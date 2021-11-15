FT: ЕС рассматривает введение санкций против минского аэропорта из-за мигрантов

Лондон, 15 ноября. Евросоюз может наложить ограничительные меры на 20 белорусских чиновников, на Национальный аэропорт Минска и гостиницу «Минск». Об этом сообщили британские журналисты.

Недавно стало известно, что Брюссель проведет плановое заседание Совета ЕС по миграционному кризису 15 ноября. Министры иностранных дел объединения обсудят напряженную ситуацию на границе и антибелорусские рестрикции.

По данным газеты Financial Times, ограничительные меры могут ввести против белорусских чиновников, столичного аэропорта и гостиницы «Минск». Также под санкции может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, передает Национальная служба новостей.

Ранее МИД Франции выступил в поддержку рестрикций против Минска. Глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан указал на недопустимость «использования» Белоруссией миграционных потоков в якобы своих целях.