Российские космонавты перейдут в корабль «Союз» из-за угрозы космического мусора на МКС

Москва, 15 ноября. Международной космической станции (МКС) угрожает космический мусор в виде обломка спутника. В связи с этим Центр управления полетами дал российским космонавтам указание перейти в корабль «Союз».

Космический мусор, угрожающий МКС, должен пролететь рядом со станцией в 10:06 по московскому времени. Из-за этого экипажу придется спрятаться в корабле «Союз» и на американском сегменте.

«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе"», — сообщил специалист подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Антону Шкаплерову.

В американском Центре управления полетами астронавтам рекомендовали закрыть люки и спрятаться в своем сегменте.

NASA ранее рассказала о планах сбить потенциально опасный для человечества астероид. Уничтожение космического тела будет произведено 24 ноября.