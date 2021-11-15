Даниил Спиваковский рассказал о тяжелом состоянии заболевшего коронавирусом Гаркалина

Москва, 15 ноября. Актер театра и кино Даниил Спиваковский рассказал о состоянии тяжелобольного артиста Валерия Гаркалина, который борется с коронавирусом. По его словам, у звезды «Ширли-мырли» нашли пневмоторакс.

Близкие и коллеги Гаркалина постоянно следят за здоровьем артиста. По словам Спиваковского, состояние актера было тяжелым, но потом стало «стабильно полегче». Врачи даже думали отключать Гаркалина от аппаратов ИВЛ и ЭКМО, указала звезда фильма «Мой сводный брат Франкенштейн».

Как уточнил Спиваковский, затем медики неожиданно обнаружили у артиста пневмоторакс. Легкое тяжелобольного Гаркалина не в состоянии снабжать ткань организма кислорода, объяснил он.

«Мы можем поддержать его своей энергией. Он боялся заболеть. Все время сидел в маске», — добавил Спиваковский.

Гаркалин уже больше месяца борется с коронавирусом нового типа. Болезнь резко стала прогрессировать, по некоторым данным, ему провели экстренную операцию.