Спецназ ЦВО впервые представит Россию на учениях стран ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане

Екатеринбург, 15 ноября. Подразделения спецназа Центрального военного округа впервые будут представлять Россию на учениях сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Кобальт-2021», сообщает пресс-служба ЦВО.

Маневры развернутся на полигоне Фахрабад в Таджикистане с 17 по 19 ноября. Тренировочные мероприятия пройдут при участии органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля. В состав российского воинского контингента войдут подразделения спецназа ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане.

«Цель учения — повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности», — отметили в пресс-службе.

Ранее страны ОДКБ также провели миротворческие учения «Нерушимое братство — 2021». Кадры активной фазы маневров были опубликованы Министерством обороны РФ.