Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 09:49
09:47
Экономика
Меры по сдерживанию цен на сахар и масло предложат в России
09:46
Общество
Поправки в КоАП за езду с нечитаемыми номерами обсудят в «Патриоте»
09:44
Политика
Поклонская объяснила получение квартиры в Москве 20-летней службой в органах
09:42
Общество
Мурашко заявил, что зима станет непростым для здравоохранения периодом
09:41
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки назвала вице-президента Харрис важным партнером Байдена
09:41
Происшествия
Массовая драка с участием мигрантов произошла на петербургской овощебазе
09:41
Происшествия
Под Пермью погиб руководитель управления гражданской защиты
09:41
Политика
Адвокат Саакашвили: экс-президент Грузии желает лично явиться в суд по «делу пиджаков»
09:36
Происшествия
ФАН публикует фото с места пожара на НЛМК в Липецке
09:34
Спорт
Овечкин сократил отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ
Все новости

Спецназ ЦВО впервые представит Россию на учениях стран ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане
Армия
Спецназ ЦВО впервые представит Россию на учениях стран ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане
Пресс-служба Росгвардии

Екатеринбург, 15 ноября. Подразделения спецназа Центрального военного округа впервые будут представлять Россию на учениях сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Кобальт-2021», сообщает пресс-служба ЦВО.

Маневры развернутся на полигоне Фахрабад в Таджикистане с 17 по 19 ноября. Тренировочные мероприятия пройдут при участии органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля. В состав российского воинского контингента войдут подразделения спецназа ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане.

«Цель учения — повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности», — отметили в пресс-службе.

Ранее страны ОДКБ также провели миротворческие учения «Нерушимое братство — 2021». Кадры активной фазы маневров были опубликованы Министерством обороны РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Спецназ ЦВО впервые представит Россию на учениях стран ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане
россия таджикистан цво вс рф одкб
Комментировать