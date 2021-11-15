Поправки в КоАП за езду с нечитаемыми номерами обсудят в «Патриоте»

Минюст подготовил поправки в КоАП, в частности можно будет лишиться прав на три месяца за езду с нечитаемыми номерами, а распрощаться с удостоверением — только в случае рецидива. При этом сумма штрафа за повторное нарушение, которое было совершено в течение года, вырастет до 5 тысяч рублей. Сейчас за нечитаемые номера водителей штрафуют на 500 рублей.

Что послужило причиной для разработки новых поправок? Как фиксируют правонарушения на дорогах с помощью дронов? Что делать и кто будет платить за ремонт, если водитель повредил автомобиль из-за ямы на дороге? Что за билеты с QR-кодами появятся в общественном транспорте?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и его гость Герман Мойжес — юрист, исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали».

Прямой эфир в рамках программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» состоится в понедельник, 15 ноября, в 17:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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