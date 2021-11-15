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Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное
Армия
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное
Global Look Press  /  Joerg Waterstraat

Вашингтон, 15 ноября. Штабной корабль USS Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное, сообщает пресс-служба Шестого флота Военно-морских сил США.

В сообщении подчеркивается, что корабль покидает черноморскую акваторию «после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнерами по НАТО».

USS Mount Whitney представляет собой корабль управления. Он оснащен системой JTIDS, которая способна передавать и принимать большие объемы данных в любой точке мира. Технология позволяет командованию оперативно получать разведывательную информацию с борта Mount Whitney.

Кроме того, в экспертном сообществе ранее обращали внимание на возможность применения корабля для взлома боевых систем ВС РФ. Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, в свою очередь, отмечал, что российские военные в ответ могут «ослепить» неприятеля.

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