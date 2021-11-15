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Ждут ли Украину веерные отключения электричества, обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Ждут ли Украину веерные отключения электричества, обсудят в медиацентре «Патриот»
wikimedia.org  /  Artemka/CC0

На Украине в настоящий момент задействованы только 13% мощностей теплоэлектростанций, принадлежащих государственной компании (78% акций) «Центрэнерго», остальные простаивают из-за нехватки угля.

«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», — с таким заявлением выступил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Действительно ли Украину ожидают веерные отключения электричества? Кто виноват, что Украине не хватает угля? Пойдет ли Киев на закупки угля в ЛДНР? Почему не спасает зеленая энергетика?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят политологи и эксперты:

  • Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики;
  • Кирилл Молчанов, украинский политолог, заместитель директора Украинского института политики;
  • Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций.

Эфир состоится в понедельник, 15 ноября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038, +79992148054

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украина уголь энергетика
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