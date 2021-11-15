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Роскачество предупредило о дефиците вина на мировом рынке
Экономика
Роскачество предупредило о дефиците вина на мировом рынке
pixabay.com

Москва, 15 ноября. На мировом рынке сложился дефицит вина, который может усугубиться в следующем году из-за уменьшения урожая винограда в мире, предупредило Роскачество.

Импорт винодельческой продукции в мире за девять месяцев этого года вырос на 23%, игристых вин и шампанского — на 50%. Импорт вина в целом увеличился на 33 млн литров, но его производство снизилось на 70 млн литров. Розничные продажи растут практически по всем категориям, что уже привело к дефициту на рынке более 5 млн литров, отмечают в организации.

«Этот дефицит может усугубиться в 2022 году по причине общего падения урожая винограда в мире, зафиксированного Всемирной организацией винограда и вина, на уровне двадцатилетнего минимума», — подчеркнули в Роскачестве.

В организации считают, что вина из Италии и Франции могут подорожать на 30%. Повышение цен на импорт повлечет сокращение поставок европейских напитков, но откроет большие возможности для российских вин в категории до 300-400 рублей, отметили в Роскачестве.

Ранее Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на ряд товаров, ввозимых из стран Евросоюза. Из-за этого вырасти могут цены на иностранные духи, декоративную косметику и алкогольную продукцию.

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