Продюсер «Вечных» вступила в перепалку с представителями ЛГБТ

Лос-Анджелес, 15 ноября. Продюсер киноленты «Вечные» Виктория Алонсо ответила критикам ЛГБТК-сообщества. По ее мнению, разнообразие и инклюзивность — это долг, а не политическая игра.

Фильм получил смешанные отзывы и низкую оценку на сервисе Rotten Tomatoes, если говорить о кинокомиксах от Marvel Studios. Возможно, это связано с разнообразием команды супергероев, среди которых есть открытый гей по имени Фастос.

Критики обвинили создателей киноленты в политических играх. Якобы они пошли на этот шаг ради повышения популярности фильма. Однако продюсер с ними не согласилась. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Кадр из фильма «Вечные» /

«Мы пытались затронуть эту тему, и иногда критики не с нами. Все в порядке. Мы благодарим вас за то, что вы критикуете. Мы благодарим вас за то, что вы написали о нас. И фанаты сами решат. Разнообразие и инклюзивность — это не политическая игра для нас. Это полная ответственность, потому что вы не добьетесь глобального успеха, который мы обеспечили компании Уолта Диснея, без поддержки людей по всему миру, всех групп людей», — заявила Алонсо.

Ранее стало известно, что Disney анонсировал фильм под названием «Добыча». Это будет приквел «Хищника», который выйдет летом следующего года.