Режиссер «Доктора Стрэнджа» готов вернуться в киновселенную Marvel

Лос-Анджелес, 15 ноября. Режиссер фильма «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон готов вернуться в киновселенную Marvel, если его попросят поклонники. Об этом он заявил через свой аккаунт в Twitter.

Постановщик снял оригинальный кинокомикс о колдуне Стивене Стрэндже, который вошел в третью фазу кинематографической вселенной Marvel. Об этом сообщает портал ScreenRant.

После работы над кинолентой постановщик покинул студию Disney из-за творческих разногласий с руководством. Однако несмотря на это, он готов вернуться к своей работе.

Scott, we all miss u a lot????! Will u be coming back to Marvel for another Banger like Dr.Strange?