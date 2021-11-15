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Режиссер «Доктора Стрэнджа» готов вернуться в киновселенную Marvel

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 08:49
Шоу-бизнес
Режиссер «Доктора Стрэнджа» готов вернуться в киновселенную Marvel
Global Look Press  /  Marvel Studios/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 15 ноября. Режиссер фильма «Доктор Стрэндж» Скотт Дерриксон готов вернуться в киновселенную Marvel, если его попросят поклонники. Об этом он заявил через свой аккаунт в Twitter.

Постановщик снял оригинальный кинокомикс о колдуне Стивене Стрэндже, который вошел в третью фазу кинематографической вселенной Marvel. Об этом сообщает портал ScreenRant.

После работы над кинолентой постановщик покинул студию Disney из-за творческих разногласий с руководством. Однако несмотря на это, он готов вернуться к своей работе.

«Скотт, мы все очень скучаем по тебе! Ты вернешься в Marvel за еще одним персонажем вроде доктора Стрэнджа?» — задал вопрос один из фанатов.

Режиссер ответил на это короткой фразой: «Никогда не знаешь». Несмотря на разногласия, Скотт всячески поддерживает Marvel Studios. Он выразил поддержку коллеге Сэму Рэйми, который занят пересъемками сиквела. На данный момент постановщик занят реализацией нескольких проектов, но источник сообщает, что его возвращение в КВМ возможно.

Ранее известная актриса Кирстен Данст откровенно рассказала о несправедливости, которая существует в Голливуде при распределении заработной платы. По ее словам, мужчины получают гонорары заметно выше, чем женщины.

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