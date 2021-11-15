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Политолог Стариков: украинский народ затерроризирован
Общество
Политолог Стариков: украинский народ затерроризирован
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 ноября. Украинский народ терпит беспредел власти потому, что затерроризирован или находится во власти иллюзий. Об этом рассказал политолог Николай Стариков.

Публицист в интервью для издания «Украина.ру» рассказал, что украинское население можно легко разбудить. Людям достаточно приехать в Донецк.

«Надеюсь, что у граждан Украины эта возможность появится. Но не в том смысле, как об этом говорит Зеленский. Они смогут приехать в свободный Донецк. Не в сегодняшний, обстреливаемый, но в будущем без обстрелов, свободный Донецк, и просто поговорить с людьми. Просто, идешь по улице, и спрашиваешь. Им расскажут, что здесь происходило, кто был виноват, как это выглядело», — отметил Стариков.

Политолог Стариков: украинский народ затерроризирован
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что, скорее всего, эта пелена с глаз упадет. Остальным украинцам можно рассказать то же самое по телевизору. Поэтому каналы из РФ были закрыты, а затем пострадали и независимые СМИ.

Ранее киевские правозащитники рассказали о ситуации с соблюдением прав человека на Украине в текущем году. Картина вышла печальной. По словам активистов, власть не слышит и не хочет их слышать граждан.

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