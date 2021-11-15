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The Paper: системы ПВО США не смогут противостоять российской ракете «Личинка-МД»
Армия
The Paper: системы ПВО США не смогут противостоять российской ракете «Личинка-МД»
wikipedia.org  /  Vladislav06112019 / CC4

Пекин, 15 ноября. Системы ПВО США не смогут гарантировать защиту от атак оснащенных гиперзвуковыми ракетами российских истребителей пятого поколения Су-57, считает автор китайского издания The Paper.

По данным специалиста, Су-57 оснастят гиперзвуковой ракетой «Личинка-МД». Пока боеприпас находится на стадии оптимизации и его характеристики не разглашаются. По данным СМИ, «Личинки» сменят сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31.

Редактор китайского журнала «Авиационная грамотность» Ван Янань отмечает, что ракета «Личинка-МД» может быть размещена в бомбовых отсеках Су-57, что позволяет произвести атаку на высоких скоростях и дальних дистанциях. Ракета сможет развивать скорость в пять раз превосходящую скорость звука. Оснащение Су-57 гиперзвуковыми ракетами значительно повысит пробивную способность самолетов и позволит истребителям максимально сближаться с целью для атаки, считают в Китае.

Ранее военный эксперт Ван Янань рассказал, что разработка ракеты «Личинка-МД» России в области гиперзвукового оружия вывела американцев из себя. По словам китайского военного эксперта, после оборудования Су-57 новыми ракетами, потенциал ВКС России значительно возрастет.

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вооружение су-57 личинка-мд
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