The Paper: системы ПВО США не смогут противостоять российской ракете «Личинка-МД»

Пекин, 15 ноября. Системы ПВО США не смогут гарантировать защиту от атак оснащенных гиперзвуковыми ракетами российских истребителей пятого поколения Су-57, считает автор китайского издания The Paper.

По данным специалиста, Су-57 оснастят гиперзвуковой ракетой «Личинка-МД». Пока боеприпас находится на стадии оптимизации и его характеристики не разглашаются. По данным СМИ, «Личинки» сменят сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31.

Редактор китайского журнала «Авиационная грамотность» Ван Янань отмечает, что ракета «Личинка-МД» может быть размещена в бомбовых отсеках Су-57, что позволяет произвести атаку на высоких скоростях и дальних дистанциях. Ракета сможет развивать скорость в пять раз превосходящую скорость звука. Оснащение Су-57 гиперзвуковыми ракетами значительно повысит пробивную способность самолетов и позволит истребителям максимально сближаться с целью для атаки, считают в Китае.

Ранее военный эксперт Ван Янань рассказал, что разработка ракеты «Личинка-МД» России в области гиперзвукового оружия вывела американцев из себя. По словам китайского военного эксперта, после оборудования Су-57 новыми ракетами, потенциал ВКС России значительно возрастет.