Политолог Стариков предрек Украине тяжелую зиму

Москва, 15 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что зима в стране пройдет хорошо, но она будет сложной. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» описал, что государство будет ждать в отопительный сезон. По его мнению, Киев столкнется с проблемами.

«Не менее непредсказуема польская политика, точно также непредсказуема украинская политика. Зеленский демонстрирует оптимизм и полную уверенность в завтрашнем дне, но мне кажется, что существует большая вероятность серьезных проблем с энергией, с теплом зимой 2021/2022 года», — подчеркнул политолог.

Несколько источников сообщали, что Киев может договориться о поставках угля с ЛДНР. По мнению эксперта, теоретически это возможно.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Все войны рано или поздно заканчивались. Все гражданские войны тоже рано или поздно заканчивались. Есть одно необходимое условие для этого: обе стороны должны захотеть окончания этой войны. Можно было бы (формально действует перемирие) и уголь закупить, и прекратить эту войну. Но если с одной стороны, а я имею со стороны Киева, нет желания эту войну прекращать, то она не может закончиться», — отметил Стариков.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что Украину ожидает очень тяжелая зима. Он рассказал, что сейчас правительство пытается сохранить цены на электричество посредством средств, которые были направлены на ремонт электросетей.