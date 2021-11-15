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Израиль открыл въезд для вакцинированных «Спутником V»
Общество
Израиль открыл въезд для вакцинированных «Спутником V»
 /  Александра Григорьева

Тель-Авив, 15 ноября. Израиль начал впускать привитых российской вакциной «Спутник V» туристов при соблюдении некоторых условий.

В октябре министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил, чтр принято решение впускать в страну привитых «Спутником V» c 15 ноября, однако Россию могли внести в список «красных стран». Это отсрочило бы реализацию решения, передает РИА Новости.

По данным на вечер воскресенья, список «красных стран» в связи с коронавирусом на сайте министерства здравоохранения Израиля не был обновлен. На текущий момент ни одна из стран не является «красной». Въехать в Израиль разрешается при условии наличия прививки и если туристы не были в «красной» стране последние две недели. Вакцинированным «Спутником V» придется сидеть на карантине до получения результатов серологического теста.

Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования «Спутника V» завершились. Документы вакцины против коронавируса подали на постоянную регистрацию.

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