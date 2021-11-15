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Гражданам России в скором времени могут выплатить по 10 тысяч рублей
Экономика
Гражданам России в скором времени могут выплатить по 10 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 ноября. Россиянам пообещали новый выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России.

Финансирование на выплаты уже найдено, они могут состояться в ближайшее время. По данным экспертов, вопрос повторения единовременных выплат от Пенсионного фонда уже почти решен. Ранее власти отказывали в новых пособиях из-за нехватки бюджета. Об этом сообщает PRIMEPRESS.

Сейчас власти смогли полностью решить этот вопрос. Минфин России обнародовал сводку, в которой сказано, что федеральный бюджет государства по итогам 2021 года будет профицитным, что означает остаток непотраченных денежных средств.

Профицит федерального бюджета превысил 2,1 трлн рублей. При этом показатель будет расти, так как до конца года остается два месяца. Больше всего поступлений было от налоговой службы — более 13 трлн рублей. Ожидается, что о новых мерах поддержки граждан президент Владимир Путин объявит уже в декабре.

Ранее сообщалось, что три категории пенсионеров получат прибавку к выплатам в ноябре. Наиболее многочисленная группа пенсионеров — те, кому в этом году исполняется 80 лет. Они получат надбавку в размере фиксированной части страховой пенсии.

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