Политолог Стариков: беженцы не хотят на Украину

Москва, 15 ноября. Цель мигрантов — Германия, они не хотят ехать на Украину. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши связан с тем, что беженцы идут к лучшей жизни. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, почему их нельзя направить в сторону Киева.

«Это же самые настоящие курды, иракцы, немножко афганцев. У них есть цель. Они где-то прочитали или слышали, что в Германии хорошо. Так хорошо, ч то они готовы на любые лишения. Они немножечко поучили европейскую географию, узнали, куда надо прилететь. И это богатые иракцы. Бедные плывут на матрасиках и судах через Средиземное море. А богатые купили авиабилет из Турции, из других ближневосточных государств и прилетели», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что эти люди идут туда, куда хотят. Им можно мешать или даже подвезти до границы.

«Но если вы им скажете: "Мы вас повезем на границу Украины", они скажут: "А мы туда не хотим"», — резюмировал Стариков.

Ранее депутат Госдумы VII созыва и председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в интервью для ФАН рассказал, что нынешний миграционный кризис представляет собой предвестника серьезных проблем в Европе.