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Политолог Стариков: в миграционном кризисе заинтересованы все, кроме России
Политика
Политолог Стариков: в миграционном кризисе заинтересованы все, кроме России
wikimedia.org / Global Look Press  /  SFJZ13/CC BY-SA 2.0 — Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Москва, 15 ноября. Текущий кризис на польско-белорусской границе выгоден всем, кроме России. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Больше всего от этой ситуации выигрывают Польша и Европейский союз. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, с чем это связано.

«Этот кризис возник не сегодня. Разговоры о том, что беженцы приезжают, были несколько месяцев назад», — рассказал Стариков.

Он добавил, что если бы власти Польши хотели бы решить проблему, то сделали бы это. Если она не хочет разговаривать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, то могла бы связаться с Ираком, Турцией, которая осуществляла авиаперелеты.

Политолог Стариков: в миграционном кризисе заинтересованы все, кроме России
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Польша потребует дотаций», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что после выхода Великобритании из ЕС содержание Варшавы снизилось примерно на 20 млрд евро. Теперь у нее есть повод получить деньги, ведь она якобы противостоит Лукашенко и президенту России Владимиру Путину.

Ранее британский писатель Кенан Малик опубликовал статью, в которой указал, что Европа изображает президента Белоруссии Александра Лукашенко злодеем, чтобы замаскировать собственную жестокость.

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Все новости / Политика / Политолог Стариков: в миграционном кризисе заинтересованы все, кроме России
мигранты белоруссия польша миграционный кризис стариков
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