Москва, 15 ноября. Текущий кризис на польско-белорусской границе выгоден всем, кроме России. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

Больше всего от этой ситуации выигрывают Польша и Европейский союз. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, с чем это связано.

«Этот кризис возник не сегодня. Разговоры о том, что беженцы приезжают, были несколько месяцев назад», — рассказал Стариков.

Он добавил, что если бы власти Польши хотели бы решить проблему, то сделали бы это. Если она не хочет разговаривать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, то могла бы связаться с Ираком, Турцией, которая осуществляла авиаперелеты.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Польша потребует дотаций», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что после выхода Великобритании из ЕС содержание Варшавы снизилось примерно на 20 млрд евро. Теперь у нее есть повод получить деньги, ведь она якобы противостоит Лукашенко и президенту России Владимиру Путину.

Ранее британский писатель Кенан Малик опубликовал статью, в которой указал, что Европа изображает президента Белоруссии Александра Лукашенко злодеем, чтобы замаскировать собственную жестокость.