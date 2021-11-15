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Visa с 2022 года отменит в России комиссию за переводы по номеру телефона

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 08:38
Экономика
Visa с 2022 года отменит в России комиссию за переводы по номеру телефона
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 ноября. Платежная система Visa вслед за Mastercard приняла решение обнулить комиссию на перевод средств с карты на карту по номеру телефона.

Изменения начнут действовать с 1 апреля 2022 года. Эксперты полагают, что причиной этому стал рост переводов через систему быстрых платежей (СБП) от российского Центробанка. Сегодня банки платят три рубля межбанковской комиссии (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе десять центов и 0,05 процента за переводы внутри страны.

Участники рынка считают, что шаг со стороны Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растет. Специалисты также отметили, что активное развитие переводов с карты на карту в стране было связано с переходом в эту сферу расчетов между физлицами, а главным образом — между физлицами и юрлицами, сообщает «Коммерсант».

Руководство Сбербанка ранее подписало с «Газпромбанком» соглашение о продаже акций в компании «МФ Технологии». Стоимость сделки составила 12,8 млрд рублей.

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