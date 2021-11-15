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Пользователи «ВКонтакте» высмеяли власти Украины за речи об энерговойне с Россией

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 08:37
Общество
Пользователи «ВКонтакте» высмеяли власти Украины за речи об энерговойне с Россией
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 ноября. Украина фактически находится в энергетической войне с Россией. Об этом заявил украинский заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Политик считает, что РФ намеренно не дает уголь и поставляет заведомо незначительные объемы газа по ГТС. Пользователи «ВКонтакте» высмеяли эту речь.

«Выспрашивание дополнительных объемов транзита газа теперь называется войной? Смешно, конечно», — отмечает Алексей Ш

Александр С. вспомнил хронологию газового противостояния Киева и Москвы. Сначала Украина шантажом выманивала голубое топливо, а когда Россия предпочла пустить его по новому газопроводу, то власти заявили об энергетической войне. По его мнению, это логика, которой сложно сопротивляться.

«Семь лет воюют, все никак не победят. И НАТО с ними, и весь «цивилизованный» мир, и исключительная нация тоже с ними, но победы все никак не случается. Тут, походу, другая какая-то проблема, из области психиатрии, наверное», — предполагает Алексей М.

Ранее политолог Владимир Джаралла в интервью для ФАН заявил, что статья в Bloomberg о якобы вторжении России на Украину позволяет понять принцип подхода Штатов ко всему, что сегодня происходит в мире.

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украина война энергетика максим немчинов
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