Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 08:17
08:09
Происшествия
Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии
08:00
Общество
Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову
08:00
Общество
Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
07:58
Общество
Закон о серых сим-картах грозит отключением половине корпоративных пользователей
07:56
Общество
Росстат сообщил об отличных предварительных итогах переписи населения
07:54
Происшествия
Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы
07:47
Политика
Украинские пользователи Telegram испугались заявления Лукашенко о закупке «Искандеров»
07:46
Армия
Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году
07:44
Технологии
ЦБ спрогнозировал уменьшение числа отказов в проведении банковских операций
07:31
Общество
День святых Акиндина и Пигасия: что сулит грядущий праздник православным людям
Все новости

Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 08:09
Происшествия
Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Уфа, 15 ноября. В результате пожара в жилом доме в городе Янауле Республики Башкирия погиб 68-летний мужчина, сообщили в региональном МЧС.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 05:55 (03:55 по московскому времени). По предварительным данным, возгорание произошло в однокомнатной квартире в доме по улице Некрасова, сообщает Башинформ.рф.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело хозяина квартиры. Погибший был пенсионером и жил один, отмечает издание. В настоящее время на месте инцидента работает дознаватель МЧС. Выясняются причины происшествия.

Ранее пожар в многоквартирном доме произошел в городе Октябрьском в Башкирии. Сотрудники МЧС успели вывести из горящего здания десять человек, включая троих детей. С отравлением угарным газом госпитализировали 56-летнего мужчину.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии
пожар башкирия погибший
Комментировать