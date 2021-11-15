Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии

Уфа, 15 ноября. В результате пожара в жилом доме в городе Янауле Республики Башкирия погиб 68-летний мужчина, сообщили в региональном МЧС.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую в 05:55 (03:55 по московскому времени). По предварительным данным, возгорание произошло в однокомнатной квартире в доме по улице Некрасова, сообщает Башинформ.рф.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили тело хозяина квартиры. Погибший был пенсионером и жил один, отмечает издание. В настоящее время на месте инцидента работает дознаватель МЧС. Выясняются причины происшествия.

Ранее пожар в многоквартирном доме произошел в городе Октябрьском в Башкирии. Сотрудники МЧС успели вывести из горящего здания десять человек, включая троих детей. С отравлением угарным газом госпитализировали 56-летнего мужчину.