Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы

Красноярск, 15 ноября. Полицейские задержали на юге Красноярского края мужчину, который в поисках ночлега ночью проник в морг. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел в Курагинском районе. Подозреваемый в проникновении в помещение морга при районной больнице повредил скальпелем четыре тела умерших.

Заявление о взломе поступило от врачей. Мужчину задержали через несколько часов после взлома — им оказался 32-летний местный житель. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над трупами.

Ранее сообщалось, что правоохранители заинтересовались историей с подменой тела умершего в морге Новочеркасска. Людям выдали для похорон тело другого человека.