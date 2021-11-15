Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 08:16
08:09
Происшествия
Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии
08:00
Общество
Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову
08:00
Общество
Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
07:58
Общество
Закон о серых сим-картах грозит отключением половине корпоративных пользователей
07:56
Общество
Росстат сообщил об отличных предварительных итогах переписи населения
07:54
Происшествия
Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы
07:47
Политика
Украинские пользователи Telegram испугались заявления Лукашенко о закупке «Искандеров»
07:46
Армия
Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году
07:44
Технологии
ЦБ спрогнозировал уменьшение числа отказов в проведении банковских операций
07:31
Общество
День святых Акиндина и Пигасия: что сулит грядущий праздник православным людям
Все новости

Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы
Происшествия
Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы
ru.wikipedia.org  /  (NIOSH) from USA - Working in the morgue / Общественное достояние

Красноярск, 15 ноября. Полицейские задержали на юге Красноярского края мужчину, который в поисках ночлега ночью проник в морг. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел в Курагинском районе. Подозреваемый в проникновении в помещение морга при районной больнице повредил скальпелем четыре тела умерших.

Заявление о взломе поступило от врачей. Мужчину задержали через несколько часов после взлома — им оказался 32-летний местный житель. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о надругательстве над трупами.

Ранее сообщалось, что правоохранители заинтересовались историей с подменой тела умершего в морге Новочеркасска. Людям выдали для похорон тело другого человека.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы
красноярский край морг
Комментировать