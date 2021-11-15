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Украинские пользователи Telegram испугались заявления Лукашенко о закупке «Искандеров»
Политика
Украинские пользователи Telegram испугались заявления Лукашенко о закупке «Искандеров»
Федеральное агентство новостей

Киев, 15 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости закупки российских ракетных комплексов «Искандер», что вызвало беспокойство в украинских соцсетях.

Глава государства подчеркнул, что новое вооружение будет размещено на южном направлении. Украинцы посчитали, что это ответная мера на действия официального Киева.

«Докэрувалыся (доуправлялись — Прим. ред.). Даже Бацька с нами воевать думает…» — отреагировал Michał.

Света Е. отметила, что считает украинцев и белорусов единым народом. В подобное развитие событий с трудом верится, но она надеется, что образуется.

«Не Беларусь начала эту конфронтацию… Недовласть Украины впереди Европы побежали с санкциями всякими. И продолжает вон с Европкой требовать для Лукашенко трибунала! Вместе с электроэнергией…» — отметила Анжелика.

SkulL иронично отметил, что Украина семь лет ожидает, что на нее нападет Россия. Однако выяснилось, что Киев возьмет Лукашенко.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью журналистам заявил, что западные страны слишком идеологизированны. Именно это и мешает выстраиванию практической политики.

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