Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 08:17
08:09
Происшествия
Тело пенсионера обнаружили в сгоревшей квартире в Башкирии
08:00
Общество
Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову
08:00
Общество
Диетолог Белоусова напомнила, как не поправиться, работая на удаленке
07:58
Общество
Закон о серых сим-картах грозит отключением половине корпоративных пользователей
07:56
Общество
Росстат сообщил об отличных предварительных итогах переписи населения
07:54
Происшествия
Пьяный мужчина на юге Красноярского края проник в морг и повредил трупы
07:47
Политика
Украинские пользователи Telegram испугались заявления Лукашенко о закупке «Искандеров»
07:46
Армия
Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году
07:44
Технологии
ЦБ спрогнозировал уменьшение числа отказов в проведении банковских операций
07:31
Общество
День святых Акиндина и Пигасия: что сулит грядущий праздник православным людям
Все новости

Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 07:46
Армия
Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 15 ноября. Заводские испытания первой российской системы управления роем беспилотников стартуют в 2022 году. Об этом рассказал генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

В ходе международного авиасалона Dubai Airshow система управления была продемонстрирована впервые, сообщил Богатиков в интервью ТАСС.

«Мы впервые показываем эту систему, это мировая премьера. В следующем году выйдем на заводские испытания», — сказал он.

По словам главы АО «Кронштадта», место оператора БЛА будет рассматриваться как для гражданского, так и для военного применения. Новая российская система позволяет значительно снизить нагрузку на оператора и обеспечить использование техники с искусственным интеллектом, а также управлять одновременно 20 дронами.

Ранее на выставке Dubai Airshow Россия представила систему, которая позволяет управлять несколькими разнородными беспилотниками одновременно.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году
испытания дроны система
Комментировать