Испытания первой российской системы управления роем дронов пройдут в 2022 году

Москва, 15 ноября. Заводские испытания первой российской системы управления роем беспилотников стартуют в 2022 году. Об этом рассказал генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

В ходе международного авиасалона Dubai Airshow система управления была продемонстрирована впервые, сообщил Богатиков в интервью ТАСС.

«Мы впервые показываем эту систему, это мировая премьера. В следующем году выйдем на заводские испытания», — сказал он.

По словам главы АО «Кронштадта», место оператора БЛА будет рассматриваться как для гражданского, так и для военного применения. Новая российская система позволяет значительно снизить нагрузку на оператора и обеспечить использование техники с искусственным интеллектом, а также управлять одновременно 20 дронами.

Ранее на выставке Dubai Airshow Россия представила систему, которая позволяет управлять несколькими разнородными беспилотниками одновременно.